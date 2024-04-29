THREADS kapatıldı mı? Threads Türkiye'de neden kapatıldı, ne oldu?

Instagram'ın Twitter'a (X) rakip olarak piyasaya sürdüğü Threads uygulaması, Rekabet Kurumu'nun kararı sonrası Türkiye'den erişime kapatıldığını duyurdu. Meta, Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm hukuki şartlarına uyduklarını belirterek karara itiraz edeceklerini ifade etti. Peki, THREADS kapatıldı mı? Threads neden kapatıldı, ne oldu?

THREADS KAPATILDI MI?

Rekabet Kurulu, geçtiğimiz ay, Threads ve Instagram uygulamalarını bağlamak suretiyle hakim durumunu kötüye kullandığı şüphesi üzerine başlatılan soruşturmada META hakkında geçici tedbir kararı vermişti. Bu kapsamda Threads, Türkiye'de erişime kapatıldı. Threads kullananlar, profillerini silmeden dondurabilecek veya tamamen silebilecek. Facebook, Instagram, WhatsApp veya diğer Meta hizmetleri bu durumdan etkilenmeyecek.

THREADS NEDEN KAPATILDI?

2023'ün Temmuz ayında Instagram'ın Twitter (X) rakibi uygulaması Threads açılmıştı. Uygulama yaklaşık 1 hafta içerisinde 100 milyon kullanıcıyı geçerek dikkatleri üzerine çekmişti. Rekabet Kurumu, Meta Platforms hakkında yürüttüğü soruşturmada, günlük 4.8 milyon TL idari para cezası kesmişti. Gelinen son aşamada ise yetkililer, Threads hakkında kapatma kararı verdi ve, "Mevcut bulgular çerçevesinde; Instagram ve Threads arasındaki veri aktarım mekanizması neticesinde oluşabilecek veri birleştirme davranışının engellenmesi yönünde geçici tedbir uygulanmasına karar verilmiştir." ifadeleriyle gerekçesini açıkladı. Böylelikle uygulama 29 Nisan'dan itibaren erişime kapandı.