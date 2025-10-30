The Witcher 4. sezon Türkçe altyazılı ve Türkçe dublaj izle! The Witcher 4. sezon tüm bölümler Full HD tek parça izle!

Haberler

Popüler dizi The Witcher'ın 4. sezonu Türkçe altyazılı ve dublaj seçenekleriyle izleyicilerle buluşuyor. Tüm bölümler Full HD kalitesinde tek parça halinde izlenebilecek. Peki, The Witcher 4. sezon tüm bölümler Full HD tek parça nereden izlenir? The Witcher 4. sezon Türkçe altyazılı ve Türkçe dublaj izleme seçeneği haberimizde...

Fantastik dizilerin kült yapımlarından biri olan The Witcher, dördüncü sezonuyla izleyicisini yeniden büyülemeye hazırlanıyor. Üçüncü sezonun çarpıcı finali sonrası Kıta'da yaşanan dramatik değişimler, Geralt, Yennefer ve Ciri'nin yollarının ayrılmasına sebep oldu. Peki, The Witcher 4. sezon tüm bölümler Full HD tek parça nereden izlenir? The Witcher 4. sezon Türkçe altyazılı ve Türkçe dublaj izleme bilgileri haberimizde!

THE WİTCHER 4. SEZON İZLE

Fantastik dünya severler için büyük bir dönüm noktası: Üçüncü sezonu kapatan şok edici, kıtayı değiştiren olaylardan sonra, dizi bir devir kapatıp yeni bir sayfa açıyor. Oyuncu değişiklikleriyle, ton farklılığıyla ve savaşla harap olmuş bir kıtada üç kahramanın birbirinden ayrı yollara düşmesiyle karşımıza geliyor. Dördüncü sezon, bu sebeple hem bir devam hem de bir yeniden başlayış niteliğinde.

Özetle izlemek isteyenlere: bu sezon Netflix'de, tüm bölümlerini birden izleme fırsatıyla geliyor.

THE WİTCHER 4. SEZON İZLEMEK İÇİN TIKLA!

THE WİTCHER 4. SEZON HANGİ PLATFORMDA, NEREDEN İZLENİR?

Türkiye'de, The Witcher 4. sezon yalnızca Netflix platformunda yayınlanacaktır. Yayın tarihi 30 Ekim 2025 olarak açıklanmıştır. Bölümlerin tamamı aynı anda yayınlanacak; yani "bekle ve her şeyi izle" formatında. Netflix Türkiye'den izleyenler için dizi Türkçe seslendirme ve Türkçe altyazı seçeneklerini içeriyor.

Kısacası: İzlemek için tek adres Netflix.

THE WİTCHER 4. SEZON TÜRKÇE DUBLAJ İZLE

Türk izleyici için önemli bir detay: Netflix Türkiye'de dizi Türkçe seslendirme (dublaj) ve ayrıca Türkçe altyazı desteğiyle geliyor. 4. sezon için Türkçe dublaj seçeneğinin sunulacağına dair kesin tarih olmamakla beraber, önceki sezonlarda Türkçe dublaj desteği vardı. İzlerken sağ alt seçeneklerden "Ses" ya da "Audio" menüsünden Türkçe'yi seçebilir; aynı şekilde Türkçe altyazıyı "Subtitles/Altyazı" kısmından aktif edebilirsiniz.

THE WİTCHER KONUSU

"Üçüncü sezonu kapatan şok edici, Kıta'yı değiştiren olayların ardından, yeni sezon Geralt, Yennefer ve Ciri'nin savaştan harap olmuş Kıta'da ve içindeki sayısız şeytanda birbirlerinden ayrı yol almalarını konu alıyor."

3. sezonun sonunda yaşanan büyük değişimlerin ardından karakterler farklı yönlere savruluyor.

Geralt yeni bir yolda; Yennefer büyücülerin yeni düzeninin parçası oluyor; Ciri ise "The Rats" adlı yasadışı gruba katılarak kendi hikâyesini yazıyor.

Hikâye, yazar Andrzej Sapkowski'nun kitaplarındaki son üç eseri temel alacak şekilde ilerliyor.

Bu sayede sadece canavar avcılığı değil, kader, sorumluluk, savaşın yaraları ve birliği yeniden kurma mücadelesi gibi temalar ağır basıyor.

THE WITCHER OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLER

Liam Hemsworth – Geralt of Rivia

Ünlü oyuncu Henry Cavill'ın ardından Geralt rolünü devralıyor.

Freya Allan – Ciri (Princess Cirilla of Cintra)

Kıta'nın kaderine dair güç taşıyan genç prenses; bu sezonda ayrı bir yola giriyor.

Anya Chalotra – Yennefer of Vengerberg

Bu sezon büyücüler locasının liderlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor.

Eamon Farren – Cahir

MyAnna Buring – Tissaia de Vries

Mimi Ndiweni – Fringilla Vigo

Anna Shaffer – Triss Merigold

Royce Pierreson – Istredd

Joey Batey – Jaskier

