Kurban Bayramı öncesinde tartışılan konulardan biri teşrik tekbirleri oldu. Teşrik günlerinde kaza edilmesi gereken namazlar aynı gün içinde kaza edilirken, teşrik tekbirleri de bu günler boyunca getirilir.TEŞRİK TEKBİRLERİ NE ZAMAN BAŞLAR? Teşrik tekbiri kaç gün sürer? İşte merak edilenler...

TEŞRİK TEKBİRİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamasına göre, "teşrik" kelimesi Arapçada etleri doğrayıp kurutmak anlamına gelir. Kurban Bayramı'nda birinci gün kesilen kurbanların etleri, 2., 3. ve 4. günlerde güneşte kurutulurdu. Bu sebeple bu üç gün, et kurutma günleri olarak adlandırılarak "eyyam-ı teşrik / teşrik günleri" olarak bilinir. "Tekbir" ise Allah'ı ululamak, yüceltmek anlamına gelir.

Kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın 4. günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı dahil olmak üzere, her farz namazdan sonra toplam 23 defa "Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd" cümlesini söylemeye "teşrik tekbiri" denir.

TEŞRİK TEKBİRİ KAÇ GÜN SÜRER?

2024 yılında Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü başlayacak ve 19 Haziran Çarşamba günü sona erecek. Bayram süresi 16-17-18-19 Haziran tarihlerini kapsayacak şekilde dört gün sürecek.

15 Haziran Cumartesi ise Kurban Bayramı arefesi olarak geçecek ve bayram öncesi hazırlıklar yapılacak.