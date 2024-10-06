Teşkilat full HD bölüm izle! Teşkilat 114. bölüm tek parça izle! Teşkilat son bölüm neler oldu?

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TEŞKİLAT SON BÖLÜM NELER OLDU?

Kız kardeşinin hayatta olduğu ihtimalini duyan Altay'ın gözü döner ve kardeşi hakkında bildiklerini öğrenmek için Makinist'i için tehdit eder. Makinist'in konuşmalarının bir oyun olduğunu düşünen Neslihan ise endişelidir. Söz konusu kardeşi olduğunda Altay'ın neler yapabileceğinin farkındadır. Bu durum Neslihan ile Altay'ı karşı karşıya getirir. Görevinin ilk kısmını tamamlayan Korkut artık Hamdi'nin evindedir. Korkut adımlarını dikkatle atarken durumunu her an rapor etmektedir. Neslihanlar çalınan çantanın peşindeyken düşmanlar da bu çantayı açacak şifreyi bulmaya çalışır. Altay ise kardeşine neler olduğunu öğrenmeyi amaçlarken tehlikeyle burun buruna gelecektir.

TEŞKİLAT KONUSU NE?

Bazı kahramanlar vardır; devlet onlarla yaşar, isimleri tarihe gömülür…

Ölmeden önce ölenlerin hikayesi Teşkilat,ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken zorlu bir görevi kabul ederek, kelimenin tam anlamıyla "yer altına" inen yedi vatan sevdalısının mücadelesini, fedakarlıklarını, adanmışlıklarını ekrana getirecek.

TEŞKİLAT OYUNCULARI

Tolga Sarıtaş - Altay Yalçındağ

Aybüke Pusat - Neslihan Erdemsoy/Tuna

Yunus Emre Yıldırımer - Korkut Sönmezay

Adnan Biricik - Akif

Serdar Yeğin - Uzay Çelenkli

TEŞKİLAT 114. BÖLÜM FULL HD İZLE! (LİNK)