TEŞKİLAT 149. BÖLÜM İZLE! Teşkilat dizisi 149. bölüm full izle!

TRT 1'in heyecanla beklenen dizisi Teşkilat, 6. sezonuyla ekranlara geri döndü. Yeni sezonun ilk bölümü olan Teşkilat 149. bölüm, izleyiciyi aksiyon dolu anlarla karşıladı. "Teşkilat 149. bölüm izle" ve "Teşkilat son bölüm izle" aramalarıyla diziye olan ilgi sürüyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

TEŞKİLAT 149. BÖLÜM

TRT 1'in sevilen yapımı Teşkilat, 6. sezonuyla izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Yeni bölümü izlemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

TEŞKİLAT DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Altay Yalçındağ, Yüzbaşı rütbesiyle görev yapan bir özel kuvvet askeridir. Kız kardeşi Selen Yalçındağ ise Milli İstihbarat Teşkilatı'nda görev yapmaktadır. Selen, İran'daki bir görev sırasında deşifre olmuş ve MİT Başkanı Neslihan tarafından kurtarılmıştır. Ancak bu operasyon sırasında helikopter, Makinist tarafından düşürülmüş; Neslihan ve Selen, Makinist'in eline geçmiştir. Altay, timiyle birlikte Neslihan'ı kurtarmayı başarsa da, teröristlerin Selen'i bağladıkları yere bomba yerleştirmesiyle her şey değişmiştir. Altay kapıyı açtığında bomba patlamış, kardeşi büyük zarar görmüştür.

Altay, uzun süre kardeşini aramış ve sonunda onu üzerinde canlı bomba yeleğiyle bulmuştur. Öte yandan, Ömer'in şehit edilmesinin ardından Bulgaristan'daki bir hapishanede bulunan Korkut, burada Hamdi ile tanışmış ve zamanla yakın dost olmuşlardır. Ancak Hamdi'nin eşi Güniz ve yeğeni Sedat, bu dostluğu hiçbir zaman onaylamamıştır.

Tüm bu gelişmelerin ortasında, "Kraliçe" kod adıyla aranan teröristin Altay'ın yengesi Kate olduğu ortaya çıkmıştır. Kate, Altay'ın üvey ağabeyi Tufan ile evlidir. Bu sürpriz gerçek, Teşkilat için dengeleri tamamen değiştirmiştir.

TEŞKİLAT HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Milli istihbaratın perde arkasında yaşanan çetin mücadeleleri, derin operasyonları ve kahramanların fedakârlıklarını ekrana taşıyan Teşkilat dizisi, 6. sezonuyla da temposunu artırarak devam ediyor. Yeni karakterler, sürpriz gelişmeler ve sarsıcı olay örgüsüyle dizi, her pazar akşamı saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.