Teşkilat 135. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat'ın 134. bölümünde ne oldu? TEŞKİLAT 134. BÖLÜM FULL İZLE!

TRT1'in sevilen dizisi Teşkilat, 134. bölümün yayınlanmasının ardından sosyal medyada gündem oldu. İzleyiciler arasında büyük heyecan yaratan dizinin detayları ve 135. bölüm fragman bilgileri ise en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Peki, Teşkilat dizisinin 134. bölümünde ne oldu? Teşkilat 135. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Teşkilat dizisinin 134. bölüm izleme linki ve merak edilenler…

TEŞKİLAT'IN 134. BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Altay, karşılaştığı acı gerçekle adeta yıkılır. Hayatında en çok değer verdiği kardeşi Selen'in hain olduğunu kabul etmekte zorlanır. Ona ulaşamayan Neslihan ise bir şeylerin yolunda gitmediğini hemen fark eder.

Teşkilat 135. bölüm fragmanı yayınlandı mı

Bu sırada, Akif Başkan'a düzenlenen saldırı sonrasında Korkut, ortaya çıkarak Başkan'ı korumak zorunda kalır. Ancak Korkut, tüm bu olanları gizlice izleyen Hamdi'nin farkında değildir. Akif Başkan, saldırının ardındaki gerçeklerle ilgili şüphelerini Korkut ile paylaşır ve Korkut'u zorlu bir yüzleşme bekler.

Teşkilat 134. bölümde ne oldu

Neslihan ve ekibi Selen'in izini sürmeye devam ederken, Altay kardeşine karşı duygularını gizlemekte oldukça zorlanır. Hayal kırıklığının etkisiyle giderek daha da saldırganlaşan Altay'ı sakinleştirme görevi ise Neslihan'a düşer. Ancak Altay'ın yaşadığı bu büyük şok, onu geri dönüşü olmayan kararlar almaya itecektir.

Teşkilat 134. bölüm

TEŞKİLAT 135. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

TRT1'in sevilen dizisi Teşkilat 135. bölüm fragmanı ile merak konusu oldu. Ancak dizinin resmi kaynaklarından yayınlanan bilgilendirmeye göre dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.