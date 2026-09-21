Haberler

Hatay Payas'ta eşini tüfekle öldüren şahıs adliyeye çelik yelekle götürüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Payas'ta eşini tüfekle öldüren şahıs adliyeye çelik yelekle götürüldü
Güncelleme:
+137 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay Payas'ta 20 Eylül akşamı boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle öldüren şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çelik yelekle adliyeye çıkarıldı. Şahıs ifadesinde tartışma sırasında sinirlendiğini söyledi.

Hatay'da 2 çocuğunun annesi olan boşanma aşamasındaki eşini yaşadığı tartışma sonrası tüfekle vurarak öldüren şahıs, güvenlik önlemleri altında çelik yelekle adliyeye sevk edildi.

Olay, 20 Eylül günü akşam saatlerinde Payas ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre; 54 yaşındaki K.Ç., boşanma aşamasında olduğu 2 çocuğunun annesi 47 yaşındaki eşi Emine Çil'i pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olayın faili K.Ç. polis ekipleri tarafından silahla birlikte yakalandı. Şahsın emniyetteki ilk ifadesinde boşanma aşamasındaki eşiyle tartışma esnasında sinirlenerek olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından polis ekipleri tarafından çelik yelekli olarak güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

K.Ç.'nin adliyedeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Berlin'de seçimi kazanan Elif Eralp 'Jin, jiyan, azadi' sloganıyla halay çekti

Berlin'de seçimi kazanan Elif Eralp'ten dikkat çeken kutlama
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'li kadın Samsun'da intihara kalkıştı

ABD'li kadın Samsun'da intihara kalkıştı
İran'da savaşın ortasında başörtüsü tartışması: Geri adım atılmasın

Ülkeyi karıştıran görüntü: Geri adım atmayın
Türkiye'yi 'Örümcek Adam' kostümüyle geziyor! Keban'da oto yıkamacıya girip araba gibi yıkandı

Örümcek Adam oto yıkamacıya girdi! Araba gibi köpüklendi
Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura hayatını kaybetti

'Efsane başkan'dan acı haber
Erdoğan New York'ta bariyerleri kaldırttı, vatandaşlarla sohbet etti

Erdoğan kalabalığı görünce talimat verdi
Rize İyidere'de selin bilançosu çıkmaya başladı! 12 araç ve 21 iş yeri hasar gördü

Sular çekildi, geriye çamur kaldı! İşte selin bilançosu
Spor salonunda skandal! Duş alırken kafasını kaldıran kadın, üzerini giyinip polisi aradı

Duş alırken kafasını kaldıran kadın, üzerini giyinip polisi aradı