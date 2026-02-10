Haberler

Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'teki koşullar vatandaşı isyan ettirdi

Güncelleme:
Ankara'daki TÜVTÜRK istasyonunda yaşanan ölümün ardından Manisa Salihli'de çekilen görüntülerde, yağmur altında bekleyen vatandaşların muayene istasyonundaki koşullara tepki göstermesi TÜVTÜRK'e yönelik eleştirileri yeniden gündeme taşıdı.

  • Manisa'nın Salihli ilçesindeki TÜVTÜRK muayene istasyonu önünde, yağmur ve fırtına altında beklemek zorunda kalan bir vatandaşın görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı.
  • Sosyal medya kullanıcıları, TÜVTÜRK'ün bekleme salonları ve hizmet koşullarını eleştirerek 'her yerde aynı' ve 'derhal kapatılsın' gibi yorumlar yaptı.
  • Bu görüntüler, TÜVTÜRK'ün bekleme alanları ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin yeterliliği konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Ankara'da TÜVTÜRK araç muayene istasyonunda çıkan kavga sonrası polis memuru Melih Okan Keskin'in hayatını kaybetmesi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Olayın yankıları sürerken, bu kez Manisa'nın Salihli ilçesindeki TÜVTÜRK muayene istasyonu önünde kaydedilen bir görüntü gündeme geldi.

YAĞMUR ALTINDA BEKLEYEN VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERDİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yağmur ve fırtına altında beklemek zorunda kalan bir vatandaşın, muayene istasyonundaki koşullara tepki gösterdiği görülüyor. Vatandaş, "Milyonlarca para kazanıyorlar, yaptıkları bekleme salonuna bakar mısınız?" sözleriyle duruma isyan etti.

SOSYAL MEDYADAN YOĞUN ELEŞTİRİ

Görüntülerin yayılmasının ardından çok sayıda kullanıcı, TÜVTÜRK'ün hizmet koşullarını eleştirdi. Paylaşımın altına, "Sadece Manisa değil, her yerde aynı", "Derhal kapatılsın ve Karayolları'na devredilsin", "Saatlerce bekliyorsun; çay yok, su yok, kantin yok", "Sadece para kazanmak için yapılmış bir sistem" ve "Türkiye'nin her ilinde aynı" şeklinde yorumlar yapıldı.

HİZMET KOŞULLARI YENİDEN TARTIŞMA KONUSU

Ankara'daki ölümcül olayın ardından ortaya çıkan bu görüntüler, TÜVTÜRK'ün bekleme alanları ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin yeterliliği konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıGüven önemlş:

ne ki gidin Erzurum'da eksi 30 da bekleyin de görün ,donsun kulaklarınız burnunuz kimin umrunda

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Oguz:

Reklam işini iyice abarttınız, doğru dürüst haber okuyamıyoruz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıanti mizantropist:

Şiişt ses çıkarmayın unuttunuz mu 25 yıl önce toplu iğne bile yoktu bu ülkede ne veriyosalar o kadar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

