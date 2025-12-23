Temkinli yorumlarıyla tanınan uzmandan İstanbul için kar tahmini! Yılbaşı ihtimali daha da arttı

Balkanlar ve Sibirya üzerinden gelmesi beklenen soğuk hava dalgası, İstanbul'da uzun yıllardır görülmeyen karlı yılbaşı ihtimalini güçlendirdi. Uzmanlara göre 31 Aralık gecesi sıcaklıkların sıfırın altına düşmesiyle birlikte kar yağışı bekleniyor.

YILBAŞINA KAR ALTINDA GİREBİLİRİZ

Aralık ayının son haftasına girilirken İstanbul'da yılbaşı gecesi hava durumu yeniden gündeme geldi. Yaklaşık on yıldır yılbaşına kar yağışı olmadan giren megakentte, bu yıl "karlı yılbaşı" beklentisi güç kazandı. Meteoroloji danışmanları ve Kandilli Rasathanesi uzmanlarının paylaştığı son veriler, soğuk hava dalgasının etkisini artıracağını gösteriyor.

KAR YAĞIŞI ÖNCE YÜKSEK KESİMLERDE BAŞLAYACAK

Uzman değerlendirmelerine göre, 31 Aralık gecesi İstanbul'un yüksek kesimlerinden başlayarak şehir geneline yayılması beklenen yağışların, sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Özellikle gece saatlerinde sıcaklıkların 0 ile -2 derece arasına gerilemesi, karın yerde tutma ihtimalini artırıyor.

SICAKLIKLARDA "KIRILMA" BEKLENİYOR

Tahminlere göre yılın son günlerinde İstanbul'da belirgin bir hava değişimi yaşanacak. Gündüz saatlerinde 4-5 derece civarında seyreden hava sıcaklıklarının, yılbaşı gecesi hissedilir şekilde düşmesi bekleniyor. Nem oranının da etkisiyle kar yağışının şehir içinde etkili olabileceği ifade ediliyor.

ORHAN ŞEN: İSTANBUL'A KAR YAĞACAK GİBİ GÖRÜNÜYOR

Temkinli açıklamalarıyla bilinen Prof. Dr. Orhan Şen, yılbaşı dönemine ilişkin değerlendirmesinde kar ihtimalinin arttığını söyledi. Şen, 30 ve 31 Aralık ile 1 Ocak'a sarkan süreçte Marmara Bölgesi'nin doğusunda, İstanbul dahil olmak üzere birçok kentte kar yağışının mümkün olduğunu belirtti.

Kar yağışı ihtimalinin yüzde 60 seviyesine çıktığını ifade eden Şen, Poyraz yönünden Sibirya kaynaklı soğuk havanın etkili olacağını vurguladı. Ancak beklentinin abartılmaması gerektiğini belirten Şen, "Lapa lapa, hayatı durduracak bir kar değil; normal kış şartlarında bir kar yağışı bekleniyor" dedi.

YENİ YILIN İLK GÜNLERİNDE KAR ETKİSİNİ ARTIRABİLİR

Şen'egöre kar yağışı yalnızca İstanbul'la sınırlı kalmayacak. Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu ve İç Ege bölgelerinde de yeni yılın ilk günleriyle birlikte kar yağışlarının kuvvetlenmesi bekleniyor. Ankara'da ise hafta sonu yüksek kesimlerde kar yağışı ihtimali bulunuyor.

AKOM: İSTANBUL'DA SICAKLIK KAR YAĞIŞI DEĞERLERİNE GERİLECEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentin haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul'da önümüzdeki bir hafta boyunda havada çoğunlukla bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken kuvvetli kuzeyli rüzgarlar ile birlikte aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklıkların cuma gününden itibaren 10 derecelerin altında, yeni hafta başında ise 5 derecelerin altına kar değerlerine gerileyeceği öngörülüyor" denildi.