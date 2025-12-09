Haberler

Temizlik görevlisi müzik sesine dayanamıyor: Kendimden geçiyorum

Temizlik görevlisi müzik sesine dayanamıyor: Kendimden geçiyorum
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin'in Arhavi ilçesinde 15 yıldır belediyede temizlik görevlisi olarak çalışan 52 yaşındaki Birol Narman, cadde ve sokakları temizlerken duyduğu müzik seslerine dayanamıyor. Kendini ritme kaptırıp süpürgeyle dans eden Narman, ilçede dikkat çekiyor. Narman, "Müziği duydum mu dayanamıyorum. Kendimden geçiyorum. Yerleri çiçek gibi yapıp bırakıyorum, tam hızla" dedi.

Artvin'in Arhavi ilçesinde 15 yıldır belediyede temizlik görevlisi olarak çalışan 52 yaşındaki Birol Narman, cadde ve sokakları temizlerken duyduğu her müzik sesine aynı şekilde tepki veriyor.

Temizlik görevlisi müzik sesine dayanamıyor: Kendimden geçiyorum

EN UFAK SESTE KENDİNİ RİTME BIRAKIYOR

Müzik duyduğunda dans ederek günlük mesaisini süpürgesiyle sürdüren Narman, etrafta en ufak bir melodi duyduğunda bile ritme kapılarak çalışmasına hareket katıyor.

Temizlik görevlisi müzik sesine dayanamıyor: Kendimden geçiyorum

ENERJİK TAVRI DİKKAT ÇEKİYOR

İlçede yıllardır aynı tempoyla çalışan Narman, müzikle bütünleşen bu çalışma tarzıyla ilçede dikkat çeken isimlerden biri hâline geldi. Onu görenler, ritme kapılıp süpürgeyle dans eden enerjik tavrının hem ortama neşe kattığını hem de Arhavi sokaklarının alışıldık görüntülerinden biri olduğunu ifade ediyor.

Temizlik görevlisi müzik sesine dayanamıyor: Kendimden geçiyorum

"MÜZİĞİ DUYDUM MU DAYANAMIYORUM"

Müziğin kendisine güç verdiğini belirten Narman, "Müziği duydum mu dayanamıyorum. Hem müzik hem çalışmak performansımı artırıyor. Kendimden geçiyorum. Yerleri çiçek gibi yapıp bırakıyorum, tam hızla. Müzik bana enerji veriyor, işimi daha iyi yaptığımı hissediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en güçlü 10 telefonu belli oldu! Listede iPhone 17 yok

Dünyanın en iyi 10 telefonu belli oldu! Listede çarpıcı bir detay var
Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Ufacık çocuk ya, şuraya bak

Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Yazık günah
Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yaşam savaşı veriyor
İnşaat işçisi şantiyede feci şekilde can verdi

İnşaat işçisi şantiyede feci şekilde can verdi
Dünyanın en güçlü 10 telefonu belli oldu! Listede iPhone 17 yok

Dünyanın en iyi 10 telefonu belli oldu! Listede çarpıcı bir detay var
Ülkeyi ayağa kaldıran skandal! Tatil adasında 17 erkekle birlikte yakalandı

Dünyaca ünlü tatil adasında 17 genç erkekle birlikte yakalandı
Türkiye bu olayı konuşuyor! İşte 3 gün boyunca toprakta gömülü kalan çocuğun ilk sözleri

İşte 3 gün boyunca toprakta gömülü kalan çocuğun ilk sözleri
Görüntü Türkiye'den! Nedeni de hayli enteresan

Görüntü Türkiye'den! Olay kadar nedeni de enteresan
13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu

13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu
Herkes merak ediyordu! Rodrigo Becao'nun neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı

Herkes merak ediyordu! Neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı
İki komşu ülke arasında çatışma şiddetleniyor! Ölü sayısı yükseldi

İki komşu arasındaki çatışma şiddetleniyor! Yerleşim yerleri vuruldu
Fenerbahçe ve Samsunspor'un UEFA maçlarının hakemleri belli oldu

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek
Engin Çağlar'ın çocuklarından miras iddialarına sert cevap! İlk ağızdan açıkladılar

Milyarlarca liralık miras söylentisi! Çocuklarından açıklama geldi
title