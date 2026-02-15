Haberler

Temizlik görevlisi isyan etti: İyilik yaparken kul hakkına giriliyor

Güncelleme:
Şanlıurfa'da bir temizlik görevlisi, hayvanları beslemek için bırakılan yiyeceklerin ve çöplerin çevreyi kirletmesine dikkat çekti. "İyilik yaparken bir de kul hakkına giriliyor. Evet görevim olabilir ama bu bir kul hakkıdır. Lütfen bir yeri yaparken diğer yeri kırmayalım. Duyarlı olalım" diyen görevliye birçok kullanıcı hak verdi.

Şanlıurfa'da görev yapan temizlik personeli Murat Altun, sokak hayvanlarını beslemek amacıyla bırakılan yiyeceklerin ardından oluşan çevre kirliliğini görüntüleyerek duyarlılık çağrısında bulundu. Altun, yapılan davranışın iyi niyetli olduğunu ancak çevrenin kirletilmesinin doğru olmadığını vurguladı.

"İYİLİK YAPARKEN KUL HAKKINA GİRİLİYOR"

"Hayvanlar için buraya bunları getirmişler. Çok güzel. İyilik yaparken bir de kul hakkına giriliyor. Yaptığınız iyilik harika bir davranış ama şu çöplere bakın. Evet görevim olabilir ama bu bir kul hakkıdır. Duyarlı olalım" ifadelerini kullanan Altun, hem hayvanlara hem de çevreye karşı sorumluluk bilinciyle hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

"LÜTFEN BİR YERİ YAPARKEN DİĞER TARAFI KIRMAYALIM"

Altun, sözlerini "Lütfen bir yeri yaparken diğer bir tarafı kırmayalım. Bunun için duyarlı olalım. Herkese sevgiyle yaklaşıyoruz. Sevgiyle saygılar sizin olsun. Güzellikler de sizin olsun" diyerek tamamladı.

TEPKİSİ TAKDİR TOPLADI

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede çok sayıda kullanıcıya ulaştı. Birçok kişi Altun'un dikkat çektiği konuya katıldığını belirtti. Ayrıca, tepkisini sakin ve yapıcı bir üslupla dile getiren Altun'un sözleri, kullanıcıların takdirini topladı.

