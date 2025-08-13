TEKNOFEST 2025 İstanbul ne zaman? TEKNOFEST İstanbul tarihleri, nerede yapılacak?

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji etkinliği TEKNOFEST, 2025 yılında İstanbul'da kapılarını açmaya hazırlanıyor. Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek olan festival, 54 ana kategori ve 127 alt kategoride düzenlenecek yarışmalar, heyecan verici hava gösterileri, teknoloji sergileri ve inovatif etkinliklerle teknoloji meraklılarını buluşturacak. Gençlerden profesyonellere kadar geniş bir katılımcı kitlesine hitap eden TEKNOFEST İstanbul, geleceğin teknolojilerinin şekillenmesine öncülük edecek önemli bir platform olacak.

TEKNOFEST İSTANBUL NE ZAMAN YAPILACAK?

TEKNOFEST İstanbul 2025, Türkiye'nin milli teknoloji geliştirme vizyonunu destekleyen ve bu alandaki en büyük platformlardan biri olarak öne çıkıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da teknoloji tutkunlarını bir araya getirecek olan festival, 17-21 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. Katılımcılar, festival boyunca birbirinden heyecan verici yarışmalar, inovatif atölye çalışmaları, etkileyici hava gösterileri ve teknoloji sergileri ile buluşma fırsatı yakalayacak. TEKNOFEST, gençlerin ve profesyonellerin geleceğin teknolojilerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine olanak tanırken, Türkiye'nin teknoloji alanındaki gücünü ve potansiyelini de dünyaya göstermeyi amaçlıyor.

TEKNOFEST İSTANBUL NEREDE YAPILACAK?

İstanbul'un önemli merkezlerinden Atatürk Havalimanı, bu yıl da TEKNOFEST'e ev sahipliği yapacak. Festival kapsamında 54 ana ve 127 alt kategoride gerçekleştirilecek teknoloji yarışmaları, genç yetenekler ve profesyoneller için kendilerini gösterme ve projelerini ortaya koyma imkanı sağlayacak.

TEKNOFEST'TE ÖDÜL NE KADAR?

Her yıl güncellenen yarışma kategorileriyle dikkat çeken TEKNOFEST İstanbul'da, 54 ana ve 127 alt kategoride düzenlenen yarışmalarda ön elemeyi geçen takımlar 85 milyon TL'yi aşan maddi destek alacak. Ayrıca, dereceye girenlere toplamda 65 milyon TL'den fazla ödül dağıtılacak. Yarışmacılara sağlanan kapsamlı malzeme desteği, projelerini daha ileri seviyeye taşıma imkanı sunarken, dünyanın farklı ülkelerinden katılan gençler bilgi ve tecrübelerini paylaşarak teknoloji geliştirme yolunda önemli ilerlemeler kaydedecek.