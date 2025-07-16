Tekirdağ Şarköy yangını son durum ne?

Tekirdağ Şarköy yangını son durum ne?
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Tekirdağ Şarköy yangını son durum ne, yangın kontrol altına alındı mı? Bu sorular, 16 Temmuz 2025 itibarıyla Türkiye'nin gündeminde yer alıyor. Peki, Tekirdağ Şarköy yangını son durum ne?

Tekirdağ orman yangını, yalnızca tarım arazilerini değil, ormanlık alanları ve yerleşim yerlerini de tehdit etti. Alevlerin Çanakkale sınırına kadar ilerlemesi üzerine, birçok mahalle tahliye edildi. Peki, Tekirdağ Şarköy yangını son durum nedir? İşte yangına dair son gelişmeler ve yetkili açıklamaları…

TEKİRDAĞ ŞARKÖY YANGINI SON DURUM NE?

Tekirdağ Şarköy yangını son durum itibarıyla, yangınla mücadele 18 saattir aralıksız sürüyor. Sabahın erken saatlerinde havanın aydınlanmasıyla birlikte 21 hava aracı yeniden devreye girdi. Aynı zamanda 100'e yakın arazöz ve yaklaşık 400 personel, karadan alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Yangının başladığı İstiklal Mahallesi çevresinden hızla yayılan alevler, rüzgarın etkisiyle Çanakkale il sınırına kadar ulaştı. Bu nedenle Şenköy, Kızılcaterzi ve Kocali mahalleleri tahliye edildi. Yangından etkilenen 4 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ Şarköy yangını son durum ne?

ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, bölgedeki müdahale sürecini AFAD Mobil Koordinasyon Merkezi'nden yönetiyor. Vali Soytürk, yangının çıkış nedenine ilişkin yaptığı açıklamada, "Elektrik tellerine kuş çarpması sonucu çıkmış olabileceği iddiasını araştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ekipler, yangının orman ve yerleşim alanlarına sıçramasını engellemek için hem karadan hem de havadan yoğun bir müdahale yürütüyor. Yetkililer, yangının büyük ölçüde çevrelendiğini ancak tamamen kontrol altına alınabilmesi için çalışmalara devam edildiğini açıkladı.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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