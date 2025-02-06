Tekirdağ okullar tatil mi SON DAKİKA? 7 Şubat Cuma Tekirdağ okul yok mu (Tekirdağ Valiliği KAR TATİLİ AÇIKLAMASI)?

Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Akdeniz Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda beklenen kuvvetli rüzgar ve kar yağışı nedeniyle 17 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu. İstanbul okullar tatil mi SON DAKİKA? 7 Şubat Cuma Tekirdağ okul yok mu (Tekirdağ Valiliği KAR TATİLİ AÇIKLAMASI)?

Tekirdağ HAVA DURUMU



7 ŞUBAT CUMA Tekirdağ OKULLAR TATİL Mİ?

7 Şubat Cuma günü için Tekirdağ Valiliğinden henüz tatil duyurusu gelmedi.

7 ŞUBAT CUMA HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

Kar yağışının etkisi ile 11 ilde örgün ve taşımalı eğitime ara verildi. Eğitim ara verilen il ve ilçeler şöyle;

- Aksaray: Ortaköy, Gülağaç ve Güzelyurt ilçeleri

- Erzincan il geneli

- Tunceli: Pülümür

- Konya: Halkapınar, Hadim ve Doğanhisar ilçelerinde yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm okullarda, Ereğli ilçesinde ise sadece taşımalı eğitime,

- Elazığ il geneli

- Yozgat: İl merkezi ile Akdağmadeni, Saraykent, Kadışehri, Çekerek ve Çayıralan ilçeleri

- Bayburt: Demirözü ilçesi

- Sakarya il geneli

- Trabzon: Alpazarı, Akçaabat, Araklı, Çarşıbaşı ve Düzköy ilçeleri

- Kastamonu: Bozkurt, Çatalzeytin, İnebolu ve Doğanyurt ilçelerinin tamamı, Cide ve Şenpazar ilçelerinde de taşımalı eğitime

- Samsun: Kavak ve Ladik ilçelerinin tamamı, 19 Mayıs, Atakum, Ayvacık, Havza ile Vezirköprü ilçelerinde de taşımalı eğitime

- Sinop: Kent merkezi, Ayancık, Türkeli, Gerze, Erfelek, Dikmen ve Durağan ilçeleri

METEOROLOJİ UYARDI

Denizlerimizde (Doğu Karadeniz'in Batısı (Sinop-Ordu)) Fırtına Bekleniyor!

Doğu Karadeniz'in batısında (Sinop-Ordu) rüzgarın; yarın (Cuma) günün ilk saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Samsun, Sinop ve Kastamonu'nun Kuzey Kesimlerinde Beklenen Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

07.02.2025 Cuma günü Samsun, Sinop ve Kastamonu'nun kuzeyinde beklenen kuvvetli yağışların, sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırarak kıyı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, 300 metre ve üzeri rakımlı yerlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile kuvvetli rüzgar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İç Anadolu'nun Güneydoğusunda Beklenen Kuvvetli Kar Yağışlarına Dikkat!

07.02.2025 Cuma günü Kayseri, Nevşehir ve Niğde çevreleri, Yozgat'ın ve Malatya'nın güneyi ile Kahramanmaraş'ın ve Adıyaman'ın kuzeyinde beklenen kar yağışlarının kuvvetli (halihazırdaki kar örtüsünün üzerine 10-20 cm ilave kar) olacağı tahmin ediliyor. Buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar ve özellikle yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

METEOROLOJİ 17 İLİ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul başta olmak üzere Adana, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Hatay, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce'de kuvvetli yağış beklendiğini belirterek sarı kodlu uyarı yaptı. Meteoroloji, sel ve su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli olmasını isterken, İstanbul Valiliği de megakentte yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren başlayacağını söyledi.

Türkiye, yağışlı havanın etkisi altına girerken uyarılar da peş peşe gelmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun pek çok bölümünde kuvvetli yağışların beklendiğini açıkladı. Meteoroloji'nin uyarı haritasında İstanbul başta olmak üzere Adana, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Hatay, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce için sarı kodlu uyarı yapıldı.

İSTANBUL'DA YAĞIŞ SABAH SAATLERİNDE BAŞLAYACAK

İstanbul Valiliği, kentte yarın kuvvetli yağışın etkili olmasının beklendiğini bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Tekirdağ'ın doğusunda yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75) olmasının beklendiği aktarıldı. Açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

CUMARTESİ YAĞIŞ KUVVETLENECEK

AKOM'dan yapılan açıklamada ise dün bazı ilçelerde su baskınlarına neden olan yağışların, 30 Eylül Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren kuvvetleneceğine dikkat çekildi. AKOM 1 Ekim Pazar günü, öğle saatlerine kadar bölgesel olarak 100 kilogram ve üzeri şiddetli yağışların görülebileceği konusunda da uyarı geldi.

SICAKLIKLAR 22 - 25 DERECE ARASINDA SEYREDECEK

İstanbul'da hafta sonu hava sıcaklıkları 22 - 25 derece aralığında seyredecek. İBB ekipleri mazgal, baca, dere temizlikleri ve çöp toplama çalışmalarına devam ediyor. İstanbul'da hava sıcaklıkları 5 Ekim'e kadar mevsim normalleri civarında seyrederken, 6-15 Ekim tarihleri arasında kent genelinde hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece azalması bekleniyor.