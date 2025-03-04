Bugün iftar saati ve akşam ezanı kaçta okunacak? Ramazan ayında oruç tutanlar için en çok merak edilen konular arasında iftar vakti ve akşam ezanı saati yer alıyor? Tekirdağ iftar vakti! 4 Mart Salı Tekirdağ'da saat kaçta iftar açılıyor?

İFTAR DUASI OKUNUŞU

İftar duası Türkçe okunuşu şu şekildedir: Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü, ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü.

İFTAR DUASI ANLAMI (DİYANET MEALİ)

Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!

4 MART SALI TEKİRDAĞ'DA SAAT KAÇTA İFTAR AÇILIYOR?

Bugün 4 Mart 2025, Tekirdağ iftar vakti saati 19:11 vaktinde okunacak.

5 MART ÇARŞAMBA TEKİRDAĞ İMSAK SAAT KAÇ?

5 Mart Çarşamba Tekirdağ imsak saat: 06.07