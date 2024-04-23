TBMM'nin açılışı, Türkiye'nin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanır ve bu tarih Türkiye'deki resmi tatil günlerinden biridir. TBMM'nin açılışı, Türk milletinin egemenliğini ilan ettiği ve bağımsızlık mücadelesine resmen başladığı önemli bir döneme işaret eder. TBMM ne zaman açıldı? 23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin ilk başkanı kimdir? İşte detaylar...

TBMM NE ZAMAN AÇILDI?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 23 Nisan 1920 tarihinde Ankara'da açılmıştır. TBMM'nin açılışı, Türkiye'nin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanır ve bu tarih Türkiye'deki resmi tatil günlerinden biridir. TBMM'nin açılışı, Türk milletinin egemenliğini ilan ettiği ve bağımsızlık mücadelesine resmen başladığı önemli bir döneme işaret eder. Bu tarih, Türkiye'nin modernleşme ve demokratikleşme sürecindeki dönüm noktalarından birini temsil etmektedir.

TBMM'NİN İLK BAŞKANI KİMDİR?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) ilk başkanı olarak seçilen Mustafa Kemal Atatürk, o dönemde Türk milletinin önderi olarak kabul ediliyordu. 23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılmasıyla birlikte, Meclis'in ilk toplantısında Atatürk, milletvekillerinin oy birliğiyle başkan seçildi. Bu görevi, Türkiye'nin kurtuluş mücadelesindeki liderliği ve ulusal egemenliğin simgesi olarak kabul edildi.

Atatürk, TBMM'nin ilk başkanı olarak ülkenin iç ve dış politikalarını yönlendirmekte ve Kurtuluş Savaşı'nı organize etmekte önemli bir rol oynamıştır. Onun liderliği altında TBMM, Türkiye'nin bağımsızlığını korumak ve modern bir ulus devlet inşa etmek için gerekli adımları atmıştır. Atatürk'ün TBMM Başkanlığı süresince, Türkiye'nin siyasi, askeri ve ekonomik alanda büyük dönüşümler yaşamasında önemli katkıları olmuştur. Bu dönem, Türkiye'nin Cumhuriyet dönemi olarak adlandırılan ve Atatürk'ün liderliğindeki devrimlerle şekillenen bir dönemin başlangıcını temsil etmektedir.