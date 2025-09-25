Tayyar Öz kimdir? Tayyar Öz hakkında neden hapis talep edildi, hakkındaki suçlamalar neler?

Sosyal medyanın en çok konuşulan çiftlerinden Tayyar ve Özlem Öz, son dönemde sadece paylaşımlarıyla değil, hakkındaki iddianame ile de gündeme geldi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, fenomen çiftin "mal varlığı değerlerini gayri meşru kaynaklardan gizlemek" ve diğer ciddi suçlamalarla yargılanmasına neden oldu. Peki, Tayyar Öz kimdir? Tayyar Öz hakkında neden hapis talep edildi? Özlem Öz ve Tayyar Öz hakkındaki suçlamalar neler? Suçlamalara dair tüm detaylar haberimizde...

TAYYAR ÖZ KİMDİR?

Tayyar Taylan Öz, 1987 yılında Kahramanmaraş'ın Süleymanlı Kışla köyünde doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini köyünde tamamladıktan sonra, lise eğitimini Kahramanmaraş İbrahim Çalık Lisesi'nde tamamlamıştır. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tıp eğitimini tamamlayan Öz, uzmanlık eğitimini İstanbul Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nde yapmış ve ortopedi uzmanı unvanını almıştır.

Tayyar Öz, tıp alanındaki kariyerinin yanı sıra sosyal medyada da aktif bir fenomen olarak tanınmaktadır. Eşi Özlem Altınok Öz ile birlikte paylaştıkları içeriklerle geniş bir takipçi kitlesine ulaşmışlardır.

TAYYAR ÖZ NE İŞ YAPIYOR?

Dr. Tayyar Taylan Öz, ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak çeşitli sağlık hizmetleri sunmaktadır. Uzmanlık alanları arasında diz ve kalça protez cerrahisi, menisküs yırtığı tedavisi, bel ve boyun fıtığı tedavisi ve skolyoz tedavisi gibi ortopedik cerrahi müdahaleler bulunmaktadır.

Bunların yanında, medikal ozon tedavisi, nöral terapi, hacamat, sülük ve akupunktur gibi alternatif tedavi yöntemleri üzerine eğitimler almış ve bu yöntemleri pratiğinde kullanmaktadır. Sosyal medyada "Tayyargil" olarak bilinen çift, lüks yaşam tarzlarını ve günlük yaşamlarını takipçileriyle paylaşarak geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştır.

TAYYAR ÖZ HAKKINDA NEDEN HAPİS TALEP EDİLDİ?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tayyar Öz ve eşi Özlem Altınok Öz hakkında 24 Kasım 2023 tarihinde "Resmi Belgede sahtecilik", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Malvarlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından soruşturma başlatmıştır.

Soruşturma kapsamında Tayyar Öz, Özlem Öz ve şirket ortakları İbrahim Karaorhanlı hakkında "mal varlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek" suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talep edilmiştir. Savcılık, söz konusu suçlamaların delillerle desteklendiğini ve kamu davası açılması gerektiğini belirtmiştir.

TAYYAR ÖZ VE ÖZLEM ÖZ HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR NELER?

Sosyal medya fenomeni Özlem Altınok Öz ve eşi Tayyar Taylan Öz ile şirket ortağı İbrahim Karaorhanlı hakkında, "Mal varlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek" suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştır.

İddianamede, sanıkların ortak olduğu Medelina Sağlık ve Reklam Hizmetleri Ltd. Şti. üzerinden vergi kaçakçılığı yapıldığı ve bu yolla kamuya ciddi bir zarar verildiği ifade edilmiştir. Ayrıca, soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda, sanıklar ve şirketleri hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları" yönünde herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtilmiştir. Şirketin kozmetik ürün satışlarının büyük kısmının e-ticaret yoluyla yapıldığı ve sahte işlem ya da yasa dışı bahis veya kripto bağlantılı bir faaliyetin tespit edilmediği ifade edilmiştir.

Sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddetmiş ve herhangi bir yasadışı faaliyet içinde olmadıklarını savunmuşlardır. Ancak savcılık, elde edilen delillerin kamu davası açmak için yeterli olduğuna kanaat getirmiştir. Sanıkların yargılandığı dava, İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanacaktır.