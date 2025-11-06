Tayfun Kahraman kimdir? Tayfun Kahraman neden hapiste?

Türkiye'de şehir planlama ve kent yönetimi alanında önemli çalışmalara imza atan Tayfun Kahraman, son yıllarda adını Gezi Parkı davası ve ardından gelen 18 yıllık hapis cezası ile duyurdu. Peki, Tayfun Kahraman kimdir, kaç yaşında, nereli? Tayfun Kahraman neden hapiste? Detaylar haberimizde...

TAYFUN KAHRAMAN KİMDİR?

Tayfun Kahraman, 14 Mayıs 1981 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiş Türk şehir plancısı, akademisyen ve bürokrattır. Türkiye'de kent planlaması, şehircilik ve kamu yönetimi alanında hem akademik hem de idari düzeyde önemli görevler üstlenmiştir.

Eğitim hayatına İzmir Atatürk Lisesi'nde başlayan Kahraman, 1999 yılında mezun olmuştur. 2004 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nü tamamlayarak şehir plancısı unvanını almıştır. 2010 yılında aynı üniversitede kent planlama alanında yüksek lisansını, 2017 yılında ise İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında doktorasını tamamlamıştır.

Mesleki kariyerine TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi'nde başlayan Kahraman, 2006-2010 yılları arasında iki dönem Sekreter Üye olarak görev yapmıştır. 2010-2019 yılları arasında aynı kurumun İstanbul Şubesi Başkanlığı görevini yürütmüştür. Bu süre zarfında şehircilik politikaları, kentsel dönüşüm ve koruma planları üzerine çalışmalarda bulunmuştur.

Ayrıca 2009-2014 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde yer alan Koruma Bölge Kurulu'nda uzman olarak görev yapmış, 2014-2018 yıllarında ise Beylikdüzü Belediyesi'nde danışmanlık yapmıştır. 2014 yılından bu yana Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde Dr. Öğr. Üyesi olarak akademik görevini sürdürmektedir.

2019-2022 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı görevini yürütmüş, aynı zamanda Hamidiye Kaynak Suları Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda da bulunmuştur. Kahraman, kentlerin sürdürülebilir planlanması, afet yönetimi ve sosyal adalet odaklı şehircilik yaklaşımlarıyla tanınmaktadır.

TAYFUN KAHRAMAN KAÇ YAŞINDA?

Tayfun Kahraman, 14 Mayıs 1981 doğumludur ve 2025 yılı itibarıyla 44 yaşındadır. Akademik kariyerinin yanı sıra, şehircilik alanında 20 yılı aşkın süredir aktif olarak görev yapmaktadır.

TAYFUN KAHRAMAN NERELİ?

Tayfun Kahraman, İzmir doğumludur. Eğitimine ve meslek yaşamına İstanbul'da devam etmesine rağmen, kökleri Ege Bölgesi'ne dayanmaktadır. İzmir'de aldığı eğitimin ardından İstanbul'daki akademik ve bürokratik görevleriyle tanınmıştır.

TAYFUN KAHRAMAN NEDEN HAPİSTE?

Tayfun Kahraman'ın cezaevine girmesine neden olan süreç, 2013 yılındaki Gezi Parkı protestolarına dayanmaktadır. O dönemde TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Başkanı olarak görev yapan Kahraman, Taksim Dayanışması içinde yer alan isimlerden biriydi.

Gezi Parkı olaylarının ardından yürütülen soruşturmalar kapsamında Kahraman, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlamasıyla yargılandı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 25 Nisan 2022 tarihinde görülen duruşmada Tayfun Kahraman'ı 18 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Kahraman, bu kararın ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi ve 2025 yılı itibarıyla 42 aydan fazla süredir tutuklu bulunmaktadır.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI VE YENİDEN YARGILAMA SÜRECİ

17 Ekim 2025'te Anayasa Mahkemesi, Tayfun Kahraman hakkında "adil yargılanma hakkının ihlal edildiği" yönünde karar verdi. Mahkeme, gerekçeli kararında Kahraman'ın eylemleriyle Gezi Parkı olaylarında yaşanan şiddet arasında somut bir bağ kurulmadığını vurguladı. Ayrıca, Yargıtay'ın temyiz sürecinde dosyaya yeni deliller eklemesi ve bunlara ilişkin savunma hakkı tanımamasının "silahların eşitliği" ilkesini ihlal ettiğini belirtti.

Karar, 9'a karşı 5 oyla alındı. Ancak İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin bu kararını "yetki gaspı" olarak nitelendirerek infazın durdurulması, tahliye ve yeniden yargılama taleplerini reddetti. Böylece, AYM'nin kararına rağmen Tayfun Kahraman cezaevinde kalmaya devam etti.