'Taşacak Bu Deniz' dizisi iki ilçeyi karşı karşıya getirdi

Güncelleme:
'Taşacak Bu Deniz' dizisinin çekimlerinin yalnızca Sürmene'de yapıldığı yönündeki algı Trabzon'da tartışma yarattı. Ortahisar Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Serdar Çebi, setin önemli bölümünün Araklı'da kurulduğunu belirterek ilçenin de dizinin tanıtımında öne çıkarılması gerektiğini söyledi.

  • TRT 1'in 'Taşacak Bu Deniz' dizisinin çekimlerinin yalnızca Sürmene'de yapıldığı algısı Araklı'da tepkiye yol açtı.
  • CHP'li Meclis Üyesi Serdar Çebi, dizinin setinin önemli bölümünün Araklı'da kurulduğunu belirtti.
  • Çekimlerin Trabzon'un farklı ilçelerinde yapılmasının kentin tanıtımı açısından önemli olduğu vurgulandı.

TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz, bu kez hikayesiyle değil çekim yeri tartışmasıyla gündeme geldi. Trabzon'da devam eden dizi çekimlerinin yalnızca Sürmene'de yapıldığı algısı, Araklı cephesinde tepkiye yol açtı.

Dizinin çekimleri Trabzon'un farklı noktalarında sürerken özellikle Sürmene'de kurulan setler sosyal medyada sık sık paylaşılmaya başladı. Kamuoyunda çekimlerin yalnızca Sürmene'de yapıldığı yönünde oluşan algı, yerel siyasetin de gündemine taşındı.

"ARAKLI DA ÖNE ÇIKARILMALI"

Trabzon 360 Haber'in aktardığına göre Ortahisar Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Serdar Çebi, konuyu belediye meclisinde gündeme getirdi. Çebi, dizinin yalnızca Sürmene'de çekiliyormuş gibi lanse edilmesine tepki göstererek setin önemli bölümünün Araklı'da kurulduğunu belirtti.

Araklı'nın da dizinin tanıtımında ön plana çıkarılması gerektiğini ifade eden Çebi, çekimlerin Trabzon'un farklı ilçelerinde yapılmasının kentin tanıtımı açısından önemli olduğunu vurguladı. Dizinin çekim yerleriyle ilgili tartışma, iki ilçe arasında rekabet havası oluştururken konunun yerel gündemde konuşulmaya devam ettiği belirtildi.

