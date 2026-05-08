Taşacak Bu Deniz 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bitmek bilmeyen bir düşmanlığın ortasında doğan bir aşkı konu alan "Taşacak Bu Deniz", iki köklü ailenin yıllardır süren nefretini bir yabancının gözünden anlatıyor. Karadeniz'in hırçın doğasıyla paralel ilerleyen hikâye, hem görsel gücü hem de dramatik derinliğiyle dikkat çekiyor. Başarılı oyunculuklar, etkileyici çekim mekânları ve güçlü senaryosuyla yapım, sezonun iddialı dizileri arasında yer alıyor. İzleyiciler ise şimdiden "Taşacak Bu Deniz nerede çekiliyor, set hangi şehirde kuruldu?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı.

TAŞACAK BU DENİZ NEREDE ÇEKİLİYOR?

"Taşacak Bu Deniz" dizisinin çekimleri, Karadeniz'in doğal güzellikleriyle öne çıkan bölgelerinde gerçekleştiriliyor. Özellikle Trabzon'un Arsin, Araklı, Sürmene ve Of ilçelerinde yapılan çekimler, dizinin atmosferine gerçeklik ve duygusal yoğunluk kazandırıyor.

Bölgenin sisli dağları, coşkulu dalgaları ve yeşilin binbir tonuyla bezeli doğası, hikâyenin hem romantik hem de dramatik yönünü güçlendiriyor. Gerçek mekânlarda gerçekleştirilen çekimler sayesinde izleyici, kendini Karadeniz'in kalbinde, karakterlerle aynı hikâyenin içinde hissediyor.