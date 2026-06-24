Taş duvarın içinde 7 kilo altın çıktı! Ses getirecek Osmanlı detayı

Çek Cumhuriyeti'nde yürüyüş yapan iki dağcı, ormanlık alanda taş bir duvarın içine gizlenmiş büyük bir hazine keşfetti. Yaklaşık 7 kilogram ağırlığındaki altın sikkeler ve değerli eşyalar uzmanları şaşkına çevirirken, 500 bin dolar değerindeki hazine içerisinde Osmanlı İmparatorluğu'na ait paraların da bulunması dikkat çekti.

TESADÜFEN BULUNAN HAZİNE MÜZEYE TESLİM EDİLDİ

Çek Cumhuriyeti'nin kuzeydoğusundaki Trutnov kenti yakınlarında bulunan Zvicina Tepesi, sıra dışı bir keşfe sahne oldu. Bölgede yürüyüş yapan iki dağcı, taş bir duvarın içine saklanmış iki metal kap buldu. Kapların içerisinden çıkan altın sikkeler ve değerli eşyalar inceleme yapılmak üzere Hradec Kralove Doğu Bohemya Müzesi'ne teslim edildi.

598 ALTIN SİKKE BULUNDU

Uzmanların ilk incelemelerine göre hazine bilinçli şekilde saklanmıştı. Birbirine yakın noktalara gömülen kaplardan alüminyum olanının içinde siyah bir kumaşa sarılmış halde 598 altın sikke bulundu. Sikkelerin toplam ağırlığının yaklaşık 3,7 kilogram olduğu belirtildi.

Diğer kutuda ise dönemin lüks yaşamına ait çeşitli eşyalar yer aldı. Kutudan 16 sigara tabakası, 10 bilezik, tel cüzdan, tarak, zincir ve pudralık seti çıktı. Eşyaların tam değeri ve hangi materyallerden üretildiği laboratuvar incelemelerinin ardından netleşecek.

OSMANLI PARALARI DİKKAT ÇEKTİ

Hazinenin en dikkat çekici yönlerinden biri ise farklı ülkelere ait sikkeler oldu. 1808 ile 1915 yılları arasında basılan paralar arasında Fransa, Avusturya-Macaristan, Rusya, İtalya, Romanya, Belçika ve Osmanlı İmparatorluğu'na ait örnekler yer aldı.

Bazı sikkelerde eski Yugoslavya bölgesinde 1920'li ve 1930'lu yıllarda vurulan özel damgaların bulunması, hazinenin 1930'lardan sonra toprağa gömüldüğünü ortaya koydu.

UZMANLARI ŞAŞIRTAN DETAY

Uzmanlar, hazinenin saklandığı dönemde bölgede yaygın olarak kullanılan Alman markı ve Çekoslovak kronuna ait hiçbir sikkeye rastlanmamasını dikkat çekici bir ayrıntı olarak değerlendirdi. Bu durum, hazinenin kökeni ve neden saklandığına ilişkin yeni soruları gündeme getirdi.