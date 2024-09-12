Tarsus Belediye Başkanı kim? Ali Boltaç kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Ali Boltaç kimdir, kaç yaşında ve nereli? 2024 Yerel Seçimleri'nde CHP'den Ali Boltaş Tarsus Belediye Başkanı seçildi. Tarsus Belediye Başkanı kim? Ali Boltaç kaç yaşında, kimdir ve nereli? Detaylar haberimizdedir…

ALİ BOLTAÇ KİMDİR?

Ali Boltaç, 1984 yılında Mersin'in Tarsus ilçesinde doğdu. Mersin Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Boltaç, iş dünyasında edindiği tecrübeleri siyasete taşıyarak 2019 yerel seçimlerinde Tarsus Belediyesi'nde Meclis Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Bu görevlerdeki başarıları, Boltaç'ı 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin belediye başkan adayı olarak öne çıkardı. Evli ve iki çocuk babası olan Ali Boltaç, Mersin'in köklü ailelerinden birine mensup olup, şehrin kültürel ve sosyal yapısını yakından tanımaktadır.

Siyasi kariyerine başladığı günden bu yana, kentin sorunlarına çözüm odaklı bir yaklaşım sergileyen Boltaç, Tarsus'un geleceği için çeşitli projeler geliştirmektedir. Özellikle belediye başkanlığı döneminde, iş dünyasındaki deneyimini kullanarak kentin altyapı ve istihdam sorunlarına yönelik çözüm önerileri getirmeyi amaçlamıştır.