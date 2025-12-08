Tarımda Dijitalleşme Dönemi: Otonom Çiftlikler Kuruluyor

Üretimde Verimlilik Vurgusu

TÜME'nin temel çıkış noktasını açıklayan Dost Tarım Teknolojileri kurucu ortağı M. Fatih Özay, tarımın geleceği hakkında önemli bir soruya dikkat çekti: "Dedelerimizin ve babalarımızın yaptığı tarımı çocuklarımız aynı şekilde yapmayacak. Ancak bizim tarım ve hayvancılık ürünlerine ihtiyacımız var. Peki bunlar nasıl üretilecek? Biz, gençlere ve çocuklara teknolojiyle verimli bir üretimin nasıl yapılacağını göstermeye çalışarak bir yola çıktık."

Özay, üretici ile tüketici arasındaki fiyat sorununa değinerek, çözümün verimlilikte olduğunu vurguladı: "Üretici, maliyetlerin yüksekliğinden; tüketici ise ürünlerin pahalılığından şikâyetçi. Her iki taraf da haklı. Bunun önüne geçmenin yolu, üreticiyi daha verimli hale getirmekten geçiyor. Bu da ancak teknoloji ve verimlilikle mümkün olacak." Dünya genelinde su ve toprak kaynaklarının azaldığı bir dönemde, tarımda dijital dönüşümün sağlanması hayati önem taşımaktadır.

Otonom Çiftlik Konsepti ve Güç Birliği

TÜME'nin en büyük vizyonlarından biri, otonom çiftlik konseptini hayata geçirmektir. Özay, bu hedefe ulaşmak için Türkiye'deki teknoloji firmaları arasında bir güç birliği oluşturduklarının altını çizdi.

Özay, "Otonom çiftlik konseptinin içerisinde sağım robotu, buzağı beslenme robotu, yem dağıtım aracı, hayvan takip sistemleri ve sürü yönetim sistemleri gibi birçok ürün var. Türkiye bu ürünleri üreten firmalar açısından oldukça ileride. TÜME olarak bu firmaları bir araya getirerek, tüm sistemlerin birbiriyle konuşmasını sağlamaya çalışıyoruz," dedi.

TÜME'nin bu alandaki somut hedefi ise 2026 yılında otonom konseptte yerli teknolojilerle donatılmış 40 çiftlik kurmaktır. Bu çiftlikler, gençlerin eğitim alacağı ve verimli bir çiftliğin nasıl yönetileceğini öğreneceği, sertifikalı merkezler olarak hizmet verecektir.

Teknolojik Dönüşüm ve Yeni Nesil Uzmanlık

TÜME ekosistemi, yapay zekâ destekli üretim, hassas tarım uygulamaları, akıllı sulama sistemleri ve otonom hayvancılık teknolojileri gibi alanlarda faaliyet göstermektedir. Bu dönüşümle birlikte, tarım uzmanlarının rolü de değişmektedir.

Özay, yeni nesil zooteknist, veteriner ve ziraat mühendislerinin artık sadece toprak ve hayvanla değil, aynı zamanda verilerle uğraşacağını ifade etti: "Arkadaşlarımız verileri analiz ederek buna göre tedavisini uygulayacak, gübresini atacak, ekimini ve sulamasını yapacak. Dijitalleşme, tarım profesyonellerine yeni bir uzmanlık alanı açıyor."

TÜME ve Otonom Çiftlikler Vizyonu

Türkiye'deki tarım teknolojileri geliştiren şirketlerin, Dost Tarım Teknoloji'lerinin sağım robotu, Mamamix'in otonom kuzu beslemesi, I-Tech Robotik'in yem süpürme ve buzağı besleme robotları, Cowealthy'nin IoT hayvan takip sistemleri ve EYS Makine'nin çevreci gübre yönetimi çözümleri gibi yerli teknolojilerin, bu büyük otonom çiftlikler vizyonunu nasıl desteklediği görülmektedir.

TÜME Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Karagöz: "TÜME, tarımda dijitalleşmeyi ve otonom sistemleri bir araya getirerek verimlilik uçurumunu kapatmayı hedefliyor Teknolojiyi üreten yerli firmalarımızın otonom çözümleri, gençlerin tarıma ilgisini artıracak, aynı zamanda ülkemizin gıda arz güvenliğine ve fiyat istikrarına katkı sağlayacak."

TÜME, özel sektör, üniversiteler ve çiftçiler arasında oluşturduğu bu işbirliği platformu ile Türkiye'nin tarımsal geleceğini teknolojiyle yeniden şekillendirilmesi için gayret sarf ediyor.

Kimdir?

1986, Sakarya doğumlu olan Abdulkadir Karagöz. Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümü mezunudur. Yönetim ve Strateji alanında doktora çalışmalarına devam etmektedir. Gıda, tarım ve hayvancılık alanında 17 yıldır faaliyet göstermektedir. Karagöz, Tarım Teknolojileri Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkanıdır.