Tarık Akan yaşıyor mu? Tarık Akan kaç yılında öldü? Tarık Akan hayatı ve biyografisi!

Damat Ferit olarak tanınan Yeşilçam'ın en yakışıklı oyuncusu Tarık Akan onlarca güzel filmi ve replikleriyle aklımıza kazınmıştır. Bugün Vizontele Tuuba izleyenlerin de aklına gelen Tarık Akan, hayatı ve ölümü merak edilmiştir. Peki, Tarık Akan yaşıyor mu? Tarık Akan kaç yılında öldü? Tarık Akan ne zaman öldü? Tarık Akan nereli? İşte Tarık Akan ölüm tarihi, hayatı ve biyografisi!

TARIK AKAN KİMDİR? TARIK AKAN ÖLÜM TARİHİ!

Asıl adı Tarık Tahsin Üregül ya da sahne adıyla Tarık Akan 13 Aralık 1949 yılında İstanbul'da doğmuştur. Tarık Akan ölüm tarihi 16 Eylül 2016 tarihidir.

Asıl adı, Tarık Tahsin Üregül olan oyuncu 13 Aralık 1949 yılında İstanbul'da bir abla ve bir ağabeyden sonra üçüncü çocuk olarak doğmuştur. Akan, bir dönem subay olan babası Yaşar Üregül'ün görevi nedeniyle Erzurum, Dumlupınar'da yaşamıştır.

Babasının başka bir yere tayini üzere Kayseri'ye taşındılar ve Akan ilkokulunu da burada tamamladı. Babasının emekliliği üzerine İstanbul'a tekrar taşındılar ve Bakırköy'e yerleştiler. Bakırköy'e taşındıktan sonra ortaokul ve liseyi burada tamamlamıştır.

Lise'yi bitirdikten sonra, Yıldız Teknik Üniversitesi'ne girdi ve burada makine mühendisliği bölümünü okudu. Sinemaya geçmeden önce Bakırköy'deki plajlarda cankurtaranlık yapmaya başladı. Aynı zamanda sokaklarda işportacılık da yapmaya başladı. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde, Makina Mühendisliği okuduktan sonra Gazetecilik Yüksek Okulu'na girdi ve bu okuldan mezun oldu.

1969 yılından sonra, 1970 yılında Ses dergisinin düzenlediği Sinema Artist Yarışması adlı yarışmaya katılarak birinci oldu. Yarışmada birinci olduktan sonra 1971 yılında ilk kez Filiz Akın ve Ekrem Bora'nın başrol oynadığı sinema filmi Emine ile oyunculuk kariyeri başlamış oldu.

1979 yılında askerlik görevini yedek subay olarak Denizli'de yaptı. Sinemacılığın kötü gittiği 1978-1981 yılları arasında ticari taksi alarak kiralama sistemi ile ticaret hayatına devam etti. Tarık Akan, 1980 yılında 12 Eylül Darbesi'nde 12 yıl hapis cezası ile yargılanmış ancak 2.5 ay hücre hapsi cezası almıştır.

7 Ağustos 1986 tarihinde Yasemin Erkut ile evlenmiştir. Bu evlilikten 1986 yılında Barış Zeki Üregül dünyaya gelmiştir. Ardından 1988 yılında ikiz olan Yaşar Özgür ile Özlem dünyaya gelmişlerdir. 1991 yılında Bakırköy'de olan Taş Mektep adlı ilkokulun ortaklarından birisi olmuştur.

1995 yılında Aziz Nesin'in vefatından sonra görevini devralan oğlu Ali Nesin'den Nesin Vakfı başkanlığını devralmıştır. 2002 yılında Anne kafamda bit var isimli bir kitap çıkarmıştır. Kitabında 12 Eylül Darbesi'nden sonra yaşadıklarını kaleme almıştır.

Yazları fırsat bulduğunda Bodrum, Akyarlar'da Manço kulüp yanında taştan bir Rum evini restore edip dostlarını da ağırladığı yazlık evinde kalmayı tercih etmiştir.

1986 yılında Yasemin Erkut ile evlenen oyuncunun aynı yıl Barış Zeki Üregül adlı oğlu dünyaya gelmiştir. İki yıl sonra, 1988 yılında Yaşar Özgür Üregül ve Özlem Üregül adındaki ikiz çocukları dünyaya gelmiştir. Oyuncu, evlendikten dört yıl sonra 1989 yılında boşanmıştır.

1990 yılında, Acun Günay ile birlikte yaşamaya başlamıştır ve birliktelikleri vefatına kadar devam etmiştir. Akan'ın, ilk çocuğu olan Barış Zeki Üregül 2009 yılında Tarık Akan'ın da oynadığı "Deli Deli Olma" adlı filmde babasının gençliğini oynayarak oyunculuk hayatına atılmıştır.

Akciğer kanseri olan Akan, tedavisini İstanbul'da sürdürmekteyken 16 Eylül 2016 tarihinde hayatını kaybetti. Cenazesi için 18 Eylül 2016 tarihinde Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu'nda düzenlenen anma etkinliği sonrasında, Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Bakırköy Zuhuratbaba Mezarlığı'na defnedildi.

Filmografi

Akan, toplam 111 filmde ve 4 televizyon dizisinde oynamıştır.

1971 Solan Bir Yaprak Gibi Murat Sayman

1971 "Beyoğlu Güzeli" Ferit

1972 Sev Kardeşim Ferit Çalışkan

1972 Üç Sevgili Ferit

1972 Suçlu Hakan

1972 Tatlı Dillim Ferit

1973 Canım Kardeşim Murat

1973 Yalancı Yarim Ferdi

1974 Oh Olsun Ferit Haznedar

1975 Mavi Boncuk Yakışıklı Necmi

1975 Ah Nerede Ferit

1975 Ateş Böceği Tarık

1975 Delisin Ferit

1975 Hababam Sınıfı Damat Ferit

1976 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı Damat Ferit

1976 Bizim Aile Ferit