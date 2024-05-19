Tarihte suikaste uğrayan ve ölen dünya liderleri
Dünya tarihinin çeşitli dönemlerinde cumhurbaşkanları suikastlarla karşı karşıya kalmıştır. Suikastlar, genellikle siyasi anlaşmazlıklar, ideolojik farklılıklar veya bireysel husumetlerden kaynaklanmaktadır. İşte tarihten bugüne suikaste uğrayan ve ölen dünya liderleri...
Geçmişten günümüze ülkelerin siyasi tarihini derinden etkileyen ve dünya üzerinde büyük yankılar uyandırmış birçok suikast yaşandı. Bu haberimizde suikaste uğrayan ve ölen cumhurbaşkanlarına bakacağız.
SUİKASTE UĞRAYAN VE ÖLEN CUMHURBAŞKANLARI
Tarihte suikaste uğrayan ve hayatını kaybeden birçok cumhurbaşkanı var:
Abraham Lincoln (ABD)
- Görev Süresi: 1861-1865
- Suikast Tarihi: 14 Nisan 1865
- Detaylar: John Wilkes Booth tarafından Washington D.C.'de Ford Tiyatrosu'nda vurularak öldürüldü. Bu olay, ABD tarihindeki ilk suikastla öldürülen başkan vakasıdır.
James A. Garfield (ABD)
- Görev Süresi: 1881
- Suikast Tarihi: 2 Temmuz 1881
- Detaylar: Charles J. Guiteau tarafından vuruldu ve 19 Eylül 1881'de yaralarından dolayı öldü.
William McKinley (ABD)
- Görev Süresi: 1897-1901
- Suikast Tarihi: 6 Eylül 1901
- Detaylar: Leon Czolgosz tarafından vuruldu ve 14 Eylül 1901'de yaralarından dolayı öldü.
John F. Kennedy (ABD)
- Görev Süresi: 1961-1963
- Suikast Tarihi: 22 Kasım 1963
- Detaylar: Dallas, Texas'ta Lee Harvey Oswald tarafından vurularak öldürüldü. Bu olay, 20. yüzyılın en bilinen suikastlarından biridir.
Anwar Sadat (Mısır)
- Görev Süresi: 1970-1981
- Suikast Tarihi: 6 Ekim 1981
- Detaylar: Askeri bir geçit töreni sırasında İslamcı militanlar tarafından vurularak öldürüldü. Suikastın nedeni, Sadat'ın İsrail ile barış anlaşması yapmasıydı.
Rafael Trujillo (Dominik Cumhuriyeti)
- Görev Süresi: 1930-1961
- Suikast Tarihi: 30 Mayıs 1961
- Detaylar: Dominik Cumhuriyeti'nde, suikastçılar tarafından arabasıyla seyahat ederken pusuya düşürülerek öldürüldü.
Salvador Allende (Şili)
- Görev Süresi: 1970-1973
- Suikast Tarihi: 11 Eylül 1973
- Detaylar: Askeri darbe sırasında öldü. Resmi kayıtlara göre intihar ettiği belirtilse de, birçok kişi suikast sonucu öldüğünü iddia etmektedir.
Indira Gandhi (Hindistan)
- Görev Süresi: 1966-1977, 1980-1984
- Suikast Tarihi: 31 Ekim 1984
- Detaylar: Kendi güvenlik görevlileri tarafından vurularak öldürüldü. Suikastın nedeni, Altın Tapınak baskını sonrası oluşan öfkeydi.
SUİKAST GİRİŞİMİNE UĞRAYAN CUMHURBAŞKANLARI
Theodore Roosevelt (ABD)
- Görev Süresi: 1901-1909
- Suikast Girişimi Tarihi: 14 Ekim 1912
- Detaylar: Milwaukee, Wisconsin'de kampanya konuşması yaparken vuruldu ancak ciddi bir yara almadan kurtuldu.
Ronald Reagan (ABD)
- Görev Süresi: 1981-1989
- Suikast Girişimi Tarihi: 30 Mart 1981
- Detaylar: Washington D.C.'de John Hinckley Jr. tarafından vuruldu. Göğsünden yaralandı, ancak hayatta kaldı.
Fidel Castro (Küba)
- Görev Süresi: 1976-2008
- Suikast Girişimleri: Castro'ya yönelik yüzlerce suikast girişimi olduğu bilinmektedir. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından planlanan birçok girişim başarısız oldu.
Charles de Gaulle (Fransa)
- Görev Süresi: 1959-1969
- Suikast Girişimi: 22 Ağustos 1962
- Detaylar: De Gaulle, Petit-Clamart'ta arabasıyla seyahat ederken pusuya düşürüldü ancak yara almadan kurtuldu.