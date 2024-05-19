Tarihte suikaste uğrayan ve ölen dünya liderleri

Geçmişten günümüze ülkelerin siyasi tarihini derinden etkileyen ve dünya üzerinde büyük yankılar uyandırmış birçok suikast yaşandı. Bu haberimizde suikaste uğrayan ve ölen cumhurbaşkanlarına bakacağız.

SUİKASTE UĞRAYAN VE ÖLEN CUMHURBAŞKANLARI

Tarihte suikaste uğrayan ve hayatını kaybeden birçok cumhurbaşkanı var:

Abraham Lincoln (ABD)

Görev Süresi: 1861-1865

1861-1865 Suikast Tarihi: 14 Nisan 1865

14 Nisan 1865 Detaylar: John Wilkes Booth tarafından Washington D.C.'de Ford Tiyatrosu'nda vurularak öldürüldü. Bu olay, ABD tarihindeki ilk suikastla öldürülen başkan vakasıdır.

James A. Garfield (ABD)

Görev Süresi: 1881

1881 Suikast Tarihi: 2 Temmuz 1881

2 Temmuz 1881 Detaylar: Charles J. Guiteau tarafından vuruldu ve 19 Eylül 1881'de yaralarından dolayı öldü.

William McKinley (ABD)

Görev Süresi: 1897-1901

1897-1901 Suikast Tarihi: 6 Eylül 1901

6 Eylül 1901 Detaylar: Leon Czolgosz tarafından vuruldu ve 14 Eylül 1901'de yaralarından dolayı öldü.

John F. Kennedy (ABD)

Görev Süresi: 1961-1963

1961-1963 Suikast Tarihi: 22 Kasım 1963

22 Kasım 1963 Detaylar: Dallas, Texas'ta Lee Harvey Oswald tarafından vurularak öldürüldü. Bu olay, 20. yüzyılın en bilinen suikastlarından biridir.

Anwar Sadat (Mısır)

Görev Süresi: 1970-1981

1970-1981 Suikast Tarihi: 6 Ekim 1981

6 Ekim 1981 Detaylar: Askeri bir geçit töreni sırasında İslamcı militanlar tarafından vurularak öldürüldü. Suikastın nedeni, Sadat'ın İsrail ile barış anlaşması yapmasıydı.

Rafael Trujillo (Dominik Cumhuriyeti)

Görev Süresi: 1930-1961

1930-1961 Suikast Tarihi: 30 Mayıs 1961

30 Mayıs 1961 Detaylar: Dominik Cumhuriyeti'nde, suikastçılar tarafından arabasıyla seyahat ederken pusuya düşürülerek öldürüldü.

Salvador Allende (Şili)

Görev Süresi: 1970-1973

1970-1973 Suikast Tarihi: 11 Eylül 1973

11 Eylül 1973 Detaylar: Askeri darbe sırasında öldü. Resmi kayıtlara göre intihar ettiği belirtilse de, birçok kişi suikast sonucu öldüğünü iddia etmektedir.

Indira Gandhi (Hindistan)

Görev Süresi: 1966-1977, 1980-1984

1966-1977, 1980-1984 Suikast Tarihi: 31 Ekim 1984

31 Ekim 1984 Detaylar: Kendi güvenlik görevlileri tarafından vurularak öldürüldü. Suikastın nedeni, Altın Tapınak baskını sonrası oluşan öfkeydi.

SUİKAST GİRİŞİMİNE UĞRAYAN CUMHURBAŞKANLARI

Theodore Roosevelt (ABD)

Görev Süresi: 1901-1909

1901-1909 Suikast Girişimi Tarihi: 14 Ekim 1912

14 Ekim 1912 Detaylar: Milwaukee, Wisconsin'de kampanya konuşması yaparken vuruldu ancak ciddi bir yara almadan kurtuldu.

Ronald Reagan (ABD)

Görev Süresi: 1981-1989

1981-1989 Suikast Girişimi Tarihi: 30 Mart 1981

30 Mart 1981 Detaylar: Washington D.C.'de John Hinckley Jr. tarafından vuruldu. Göğsünden yaralandı, ancak hayatta kaldı.

Fidel Castro (Küba)

Görev Süresi: 1976-2008

1976-2008 Suikast Girişimleri: Castro'ya yönelik yüzlerce suikast girişimi olduğu bilinmektedir. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından planlanan birçok girişim başarısız oldu.

Charles de Gaulle (Fransa)