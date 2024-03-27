Tarihte bugün ne oldu? 28 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 28 Mart'ta yaşananlar!

28 Mart tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 28 Mart'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 28 Mart tarihinde ne oldu?

OLAYLAR

1854 - Kırım Savaşı: Fransa, Rusya'ya savaş açtı.

1918 - Olur'un düşman işgalinden kurtuluşu.

1930 - Türkiye Hükûmeti, yabancı ülkelerden Türkiye'deki şehirleri için Türkçe adlarını kullanmalarını resmen talep etti. Bu tarihten sonra Posta İdaresi, Angora veya Constatinople olarak adreslenmiş mektupları, Ankara ve İstanbul'a ulaştırmadı. (bkz. Ankara (isim))

1933 - Hitler, Yahudileri ve Yahudilere ait mağazaları boykot için emir verdi.

1939 - Madrid, General Francisco Franco'nun güçleri tarafından ele geçirildi. İspanya İç Savaşı sona erdi.

1944 - Adapazarı ve civarında 2831 kişinin öldüğü bir deprem oldu. Mısır Kralı Faruk, deprem felaketzedelerine 1000 Mısır Lirası yardımda bulundu.

1947 - Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu kuruldu.

1961 - Türkiye'de Anayasa'nın halkoyuna sunulması hakkındaki kanun kabul edildi.

1962 - Türkiye'de Ekim 1960'ta Askeri Yönetimce görevlerinden uzaklaştırılan 147 öğretim üyesinin görevlerine dönmelerine olanak sağlayan kanun, TBMM'de kabul edildi.

1963 - 22 Mart'ta sağlık nedenleriyle tahliye edilen eski Cumhurbaşkanı Celâl Bayar'ın serbest bırakılması tepkilere yol açınca, cezasının ertelenmesine ilişkin karar kaldırıldı.

1965 - Amerika Birleşik Devletleri'nin Alabama Eyaletinde, Martin Luther King'in önderliğinde 25 bin kişi sivil haklar için yürüdü.

1966 - Cemal Gürsel'in Cumhurbaşkanlığı süresi bitti, yerine Cevdet Sunay Cumhurbaşkanı seçildi.

1970 - Gediz depremi: Ege Bölgesi'nde şiddetli bir deprem oldu. Kütahya'nın Gediz ilçesinde evlerin yüzde 80'i yıkıldı ve 1086 kişi öldü.

1973 - Cevdet Sunay'ın Cumhurbaşkanlığı süresi bitti.

1980 - Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Ayvazhacı köyünde, sel nedeniyle meydana gelen toprak kayması sonucunda 60 kişi öldü.

2004 - Yerel seçimler yapıldı. Adalet ve Kalkınma Partisi yüzde 41,67 oy oranıyla birinci parti oldu. Cumhuriyet Halk Partisi yüzde 18,23, Milliyetçi Hareket Partisi ise yüzde 10,45 oranında oy aldı.

2006 - Mart 2006 Diyarbakır olayları: Diyarbakır'da gerçekleştirilen HPG mensuplarının cenaze törenine, Polis'in müdahalesi sonucu başlayan ve 4 gün süren olaylar sonucunda 14 kişi yaşamını yitirdi.

DOĞUMLAR

1515 - Avilalı Teresa, Katolik rahibe ve Mistik (ö. 1582)

1592 - Jan Amos Comenius, Çek yazar (ö. 1670)

1819 - Joseph Bazalgette, İngiliz başmühendis (ö. 1891)

1862 - Aristide Briand, Fransız politikacı ve Nobel Barış Ödülü sahibi (ö. 1932)

1868 - Maksim Gorki, Rus sosyalist yazar (ö. 1936)

1887 - Dimcho Debelyanov, Bulgar şair (ö. 1916)

1894 - Ernst Lindemann, Alman Albay (ö. 1941)

1897 - Sepp Herberger, Alman futbolcu ve antrenör (ö. 1977)

1899 - Harold B. Lee, İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin 11. başkanı (ö. 1973)

1907 - Lucia dos Santos, Portekizli karmelit rahibe (ö. 2005)

1914 - Bohumil Hrabal Çek yazar (ö. 1997)

1921 - Dirk Bogarde, İngiliz oyuncu (ö. 1999)

1928 - Zbigniew Brzezinski, Amerikalı politikacı (ö. 2017)

1930 - Mustafa Eremektar, Türk karikatürist (ö. 2000)

1932 - Hasan Pulur, Türk gazeteci ve köşe yazarı (ö. 2015)

1936 - Amancio Ortega Gaona, İspanyol iş adamı

1936 - Belkıs Özener, Türk şarkıcı

1936 - Mario Vargas Llosa, Perulu yazar

1938 - Genco Erkal, Türk tiyatrocu

1941 - Alf Clausen, Amerikalı orkestra şefi

1942 - Daniel Dennett, Amerikalı felsefeci

1944 - Rick Barry, Amerikalı basketbolcu

1945 - Rodrigo Duterte, Filipinli avukat ve Filipinler'in 16. Devlet Başkanı

1948 - Dianne Wiest, Amerikalı oyuncu

1955 - Reba McEntire, Amerikalı country müzik şarkıcısı ve oyuncu

1958 - Curt Hennig, Amerikalı profesyonel güreşçi (ö. 2003)

1962 - Ayşe Tunaboylu, Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu

1968 - Yekta Kopan, Türk yazar, seslendirme sanatçısı ve televizyon sunucusu

1969 - Nazan Kesal, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu

1969 - Raşit Çelikezer, Türk yönetmen, oyuncu, senarist, yapımcı ve yazar

1970 - Laura Badea-Cârlescu, Rumen eskrimci

1970 - Vince Vaughn, Amerikalı oyuncu

1973 - Eddie Fatu, Samoa asıllı Amerikalı profesyonel güreşçi (ö. 2009)

1975 - Alper Yılmaz, Türk basketbolcu

1975 - Iván Helguera, İspanyol futbolcu

1977 - Devin Stiker, Amerikalı porno yıldızı

1980 - Gökhan Kalafat, Türk karikatürist

1981 - Julia Stiles, Amerikalı oyuncu

1984 - Christopher Samba, Fransa doğumlu Kongolu futbolcu

1986 - Barbora Strycová, Çek tenis oyuncusu

1986 - Lady Gaga, Amerikalı söz yazarı, şarkıcı ve müzisyen

1989 - Uğur Uğur, Türk futbolcu

1990 - Ekaterina Bobrova, Rus buz patenci

1991 - Amy Bruckner, Amerikalı oyuncu

1996 - Benjamin Pavard, Fransız futbolcu

1997 - Yaw Yeboah, Ganalı futbolcu

2000 - Aleyna Tilki, Türk şarkıcı

ÖLÜMLER

193 - Pertinax, Roma İmparatoru (d. 126)

1757 - Robert-François Damiens, Fransız suikastçi (Fransa Kralı XV. Louis'ye başarısız suikast girişiminde bulunan) (d. 1715)

1794 - Marquis de Condorcet, Fransız matematikçi ve filozof (d. 1743)

1881 - Modest Mussorgsky, Rus besteci (d. 1839)

1920 - Şahin Bey, Türk Kuvayı Milliyeci (d. 1877)

1936 - Archibal Garrod, İngiliz hekim (d. 1857)

1938 - Mehmed Dzemaludin Cauševic, Bosnalı bir din adamı (d. 1870)

1941 - Virginia Woolf, İngiliz yazar (d. 1882)

1942 - Miguel Hernández, İspanyol şair ve drama yazarı (d. 1910)

1943 - Sergey Rahmaninov, Tatar-Türk asıllı Rus besteci (d. 1873)

1953 - Jim Thorpe, Amerikalı sporcu (d. 1888)

1967 - Ethem İzzet Benice, Türk gazeteci ve yazar (d. 1903)

1969 - Dwight D. Eisenhower, Amerikalı asker ve politikacı (d. 1890)

1969 - Ömer Faruk Efendi, son Osmanlı İmparatorluğu Halifesi Abdülmecid Efendi'nin oğlu ve bir dönem Fenerbahçe Başkanı (d. 1898)

1985 - Marc Chagall, Rus asıllı Fransız ressam (d. 1887)

1994 - Eugène Ionesco, Rumen asıllı Fransız oyun yazarı (d. 1909)

1999 - Ali Koçman, Türk iş adamı ve eski TÜSİAD Başkanlarından (d. 1943)

2004 - Peter Ustinov, İngiliz oyuncu, yönetmen ve yazar (d. 1921)

2005 - Mustafa Şahbudak, Muğla yöresinin en ünlü türkülerinden Ormancı'nın kahramanlarından (d. 1922)

2006 - Caspar Weinberger, ABD'nin 15. Savunma Bakanı (d. 1917)

2011 - Cüneyt Çalışkur, Türk sanatçı ve oyun yazarı (d. 1954)

TATİLLER VE ÖZEL GÜNLER

Erzurum'un Olur ilçesinden Rus ve Ermeni birliklerinin geri çekilişi (1918)