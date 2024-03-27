Tarihte bugün ne oldu? 28 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 28 Mart'ta yaşananlar!
28 Mart tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 28 Mart'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 28 Mart tarihinde ne oldu?
OLAYLAR
1854 - Kırım Savaşı: Fransa, Rusya'ya savaş açtı.
1918 - Olur'un düşman işgalinden kurtuluşu.
1930 - Türkiye Hükûmeti, yabancı ülkelerden Türkiye'deki şehirleri için Türkçe adlarını kullanmalarını resmen talep etti. Bu tarihten sonra Posta İdaresi, Angora veya Constatinople olarak adreslenmiş mektupları, Ankara ve İstanbul'a ulaştırmadı. (bkz. Ankara (isim))
1933 - Hitler, Yahudileri ve Yahudilere ait mağazaları boykot için emir verdi.
1939 - Madrid, General Francisco Franco'nun güçleri tarafından ele geçirildi. İspanya İç Savaşı sona erdi.
1944 - Adapazarı ve civarında 2831 kişinin öldüğü bir deprem oldu. Mısır Kralı Faruk, deprem felaketzedelerine 1000 Mısır Lirası yardımda bulundu.
1947 - Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu kuruldu.
1961 - Türkiye'de Anayasa'nın halkoyuna sunulması hakkındaki kanun kabul edildi.
1962 - Türkiye'de Ekim 1960'ta Askeri Yönetimce görevlerinden uzaklaştırılan 147 öğretim üyesinin görevlerine dönmelerine olanak sağlayan kanun, TBMM'de kabul edildi.
1963 - 22 Mart'ta sağlık nedenleriyle tahliye edilen eski Cumhurbaşkanı Celâl Bayar'ın serbest bırakılması tepkilere yol açınca, cezasının ertelenmesine ilişkin karar kaldırıldı.
1965 - Amerika Birleşik Devletleri'nin Alabama Eyaletinde, Martin Luther King'in önderliğinde 25 bin kişi sivil haklar için yürüdü.
1966 - Cemal Gürsel'in Cumhurbaşkanlığı süresi bitti, yerine Cevdet Sunay Cumhurbaşkanı seçildi.
1970 - Gediz depremi: Ege Bölgesi'nde şiddetli bir deprem oldu. Kütahya'nın Gediz ilçesinde evlerin yüzde 80'i yıkıldı ve 1086 kişi öldü.
1973 - Cevdet Sunay'ın Cumhurbaşkanlığı süresi bitti.
1980 - Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Ayvazhacı köyünde, sel nedeniyle meydana gelen toprak kayması sonucunda 60 kişi öldü.
2004 - Yerel seçimler yapıldı. Adalet ve Kalkınma Partisi yüzde 41,67 oy oranıyla birinci parti oldu. Cumhuriyet Halk Partisi yüzde 18,23, Milliyetçi Hareket Partisi ise yüzde 10,45 oranında oy aldı.
2006 - Mart 2006 Diyarbakır olayları: Diyarbakır'da gerçekleştirilen HPG mensuplarının cenaze törenine, Polis'in müdahalesi sonucu başlayan ve 4 gün süren olaylar sonucunda 14 kişi yaşamını yitirdi.
DOĞUMLAR
1515 - Avilalı Teresa, Katolik rahibe ve Mistik (ö. 1582)
1592 - Jan Amos Comenius, Çek yazar (ö. 1670)
1819 - Joseph Bazalgette, İngiliz başmühendis (ö. 1891)
1862 - Aristide Briand, Fransız politikacı ve Nobel Barış Ödülü sahibi (ö. 1932)
1868 - Maksim Gorki, Rus sosyalist yazar (ö. 1936)
1887 - Dimcho Debelyanov, Bulgar şair (ö. 1916)
1894 - Ernst Lindemann, Alman Albay (ö. 1941)
1897 - Sepp Herberger, Alman futbolcu ve antrenör (ö. 1977)
1899 - Harold B. Lee, İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin 11. başkanı (ö. 1973)
1907 - Lucia dos Santos, Portekizli karmelit rahibe (ö. 2005)
1914 - Bohumil Hrabal Çek yazar (ö. 1997)
1921 - Dirk Bogarde, İngiliz oyuncu (ö. 1999)
1928 - Zbigniew Brzezinski, Amerikalı politikacı (ö. 2017)
1930 - Mustafa Eremektar, Türk karikatürist (ö. 2000)
1932 - Hasan Pulur, Türk gazeteci ve köşe yazarı (ö. 2015)
1936 - Amancio Ortega Gaona, İspanyol iş adamı
1936 - Belkıs Özener, Türk şarkıcı
1936 - Mario Vargas Llosa, Perulu yazar
1938 - Genco Erkal, Türk tiyatrocu
1941 - Alf Clausen, Amerikalı orkestra şefi
1942 - Daniel Dennett, Amerikalı felsefeci
1944 - Rick Barry, Amerikalı basketbolcu
1945 - Rodrigo Duterte, Filipinli avukat ve Filipinler'in 16. Devlet Başkanı
1948 - Dianne Wiest, Amerikalı oyuncu
1955 - Reba McEntire, Amerikalı country müzik şarkıcısı ve oyuncu
1958 - Curt Hennig, Amerikalı profesyonel güreşçi (ö. 2003)
1962 - Ayşe Tunaboylu, Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu
1968 - Yekta Kopan, Türk yazar, seslendirme sanatçısı ve televizyon sunucusu
1969 - Nazan Kesal, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu
1969 - Raşit Çelikezer, Türk yönetmen, oyuncu, senarist, yapımcı ve yazar
1970 - Laura Badea-Cârlescu, Rumen eskrimci
1970 - Vince Vaughn, Amerikalı oyuncu
1973 - Eddie Fatu, Samoa asıllı Amerikalı profesyonel güreşçi (ö. 2009)
1975 - Alper Yılmaz, Türk basketbolcu
1975 - Iván Helguera, İspanyol futbolcu
1977 - Devin Stiker, Amerikalı porno yıldızı
1980 - Gökhan Kalafat, Türk karikatürist
1981 - Julia Stiles, Amerikalı oyuncu
1984 - Christopher Samba, Fransa doğumlu Kongolu futbolcu
1986 - Barbora Strycová, Çek tenis oyuncusu
1986 - Lady Gaga, Amerikalı söz yazarı, şarkıcı ve müzisyen
1989 - Uğur Uğur, Türk futbolcu
1990 - Ekaterina Bobrova, Rus buz patenci
1991 - Amy Bruckner, Amerikalı oyuncu
1996 - Benjamin Pavard, Fransız futbolcu
1997 - Yaw Yeboah, Ganalı futbolcu
2000 - Aleyna Tilki, Türk şarkıcı
ÖLÜMLER
193 - Pertinax, Roma İmparatoru (d. 126)
1757 - Robert-François Damiens, Fransız suikastçi (Fransa Kralı XV. Louis'ye başarısız suikast girişiminde bulunan) (d. 1715)
1794 - Marquis de Condorcet, Fransız matematikçi ve filozof (d. 1743)
1881 - Modest Mussorgsky, Rus besteci (d. 1839)
1920 - Şahin Bey, Türk Kuvayı Milliyeci (d. 1877)
1936 - Archibal Garrod, İngiliz hekim (d. 1857)
1938 - Mehmed Dzemaludin Cauševic, Bosnalı bir din adamı (d. 1870)
1941 - Virginia Woolf, İngiliz yazar (d. 1882)
1942 - Miguel Hernández, İspanyol şair ve drama yazarı (d. 1910)
1943 - Sergey Rahmaninov, Tatar-Türk asıllı Rus besteci (d. 1873)
1953 - Jim Thorpe, Amerikalı sporcu (d. 1888)
1967 - Ethem İzzet Benice, Türk gazeteci ve yazar (d. 1903)
1969 - Dwight D. Eisenhower, Amerikalı asker ve politikacı (d. 1890)
1969 - Ömer Faruk Efendi, son Osmanlı İmparatorluğu Halifesi Abdülmecid Efendi'nin oğlu ve bir dönem Fenerbahçe Başkanı (d. 1898)
1985 - Marc Chagall, Rus asıllı Fransız ressam (d. 1887)
1994 - Eugène Ionesco, Rumen asıllı Fransız oyun yazarı (d. 1909)
1999 - Ali Koçman, Türk iş adamı ve eski TÜSİAD Başkanlarından (d. 1943)
2004 - Peter Ustinov, İngiliz oyuncu, yönetmen ve yazar (d. 1921)
2005 - Mustafa Şahbudak, Muğla yöresinin en ünlü türkülerinden Ormancı'nın kahramanlarından (d. 1922)
2006 - Caspar Weinberger, ABD'nin 15. Savunma Bakanı (d. 1917)
2011 - Cüneyt Çalışkur, Türk sanatçı ve oyun yazarı (d. 1954)
TATİLLER VE ÖZEL GÜNLER
Erzurum'un Olur ilçesinden Rus ve Ermeni birliklerinin geri çekilişi (1918)