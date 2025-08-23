23 Ağustos, takvim yapraklarında sıradan bir gün gibi dursa da, geçmişin derinliklerine bakıldığında hem Türkiye'de hem de dünya genelinde önemli dönüm noktalarına ev sahipliği yapmış anlamlı bir tarihtir. Bu gün, tarih sahnesinde iz bırakan olaylarla hafızalara kazınmış, toplumsal, siyasal ve kültürel gelişmelerin şekillendiği anlara tanıklık etmiştir. 23 Ağustos ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. Tarihte bugün ne oldu? 23 Ağustos tarihinde neler oldu?

OLAYLAR

1305 – İskoç isyancı lider William?Wallace, İngilizler tarafından idam edildi.

1514 – Osmanlı İmparatorluğu, Safevîler'i Çaldıran Savaşı'nda mağlup ederek önemli bir zafer kazandı.

1904 – Kar zincirleriyle ilgili patent verildi.

I. Dünya Savaşı sırasında, Japonya Almanya'ya savaş ilan etti.

1914 Britanya ve Fransız kuvvetleri, Alman ordusuna karşı büyük geri çekilişe başladı.

1927 – Nicola Sacco ve Bartolomeo Vanzetti, tartışmalı yargılama sonrası idam edildi.

1939 – Nazi Almanya ve Sovyetler Birliği arasında Molotov–Ribbentrop Paktı imzalandı.

1944 – Romanya, Mihai Çavuşesku'yu devirerek Mihail Karol hükümetine son verdi ve Müttefikler'in yanında savaşa katıldı.

1966 – Lunar Orbiter?1 tarafından Ay yörüngesinden Dünya'nın ilk fotoğrafı çekildi.

1970 – ABD'de, Salad Bowl grevi başladı; Cesar Chavez liderliğindeki tarım işçileri en büyük grevlerinden birini başlattı.

1975 – Wave Hill yürüyüşü: Avustralya'da Gurindji halkı, toprak hakları için dikkat çekici bir protestoya başladı.

1989 – Baltık Yolu: Estonya, Letonya ve Litvanya'da yaklaşık iki milyon kişi el ele tutuşarak barışçıl bir insan zinciri oluşturdu.

1990 – Ermenistan, Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını ilan etti.

2000 – Gulf Air uçuşu, Bahreyn yakınlarında düşerek 143 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.

2011 – Virginia (ABD)'da 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi; Washington Anıtı ve Ulusal Katedral gibi yapılar zarar gördü.

DOĞUMLAR

1769 – Zoolog Georges Cuvier.

1912 – Oyuncu ve dansçı Gene Kelly.

1926 – Antropolog Clifford Geertz.

1931 – Aktör Barbara Eden.

1944 – ABD'sinin ilk kadın ve Hispanik Surgeon General'ı Antonia Novello.

1978 – NBA yıldızı Kobe Bryant (v.?2020).

1988 – NBA oyuncusu Jeremy Lin.

1989 – Rapçi ve sanatçı Lil Yachty.

ÖLÜMLER