Tarihte bugün ne oldu? 20 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?

20 Ekim, tarih boyunca pek çok kritik gelişmenin yaşandığı, önemli kararların alındığı ve kalıcı etkiler bırakan özel bir gündür. Siyasi olaylardan bilimsel keşiflere, kültürel değişimlerden toplumsal dönüşümlere kadar birçok alanda anlam taşıyan bu tarih, geçmişin önemli dönüm noktalarından biridir. Gelin, 20 Ekim'in tarihimizdeki yerini birlikte keşfedelim.

OLAYLAR

1905 — Galatasaray Spor Kulübü kuruldu.

Kulübü kuruldu. 1921 — TBMM ile Fransa arasında Ankara Antlaşması imzalandı. Bu antlaşmayla Güney Cephesi'ndeki çatışmalar sona erdi.

1927 — Mustafa Kemal Atatürk, CHP 2. Kurultayı'nda Nutuk'u okumaya başladı. Konuşma 6 gün sürdü.

1940 — Türkiye genelinde yapılan nüfus sayımı sonucu nüfusun 17 milyon 820 bin 950 olduğu açıklandı.

1978 — İTÜ Rektörü Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu, İstanbul'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

2004 — Tiyatro ve sinema oyuncusu Tevfik Gelenbe hayatını kaybetti.

1948 — Ankara'nın eski büyükşehir belediye başkanlarından Melih Gökçek doğdu.

1827 — Osmanlı donanması, İngiltere, Fransa ve Rusya'nın ortak donanması tarafından Navarin'de büyük bir yenilgiye uğratıldı.

1854 — Kırım Savaşı sırasında Balaklava Muharebesi başladı.

1944 — General Douglas MacArthur, II. Dünya Savaşı sırasında Filipinler'e çıkarma yaptı ve ünlü "Geri döneceğim" sözünü yerine getirdi.

1973 — Avustralya'daki Sydney Opera Binası resmi olarak açıldı.

1973 — ABD'de "Watergate Skandalı" kapsamında "Saturday Night Massacre" yaşandı; özel savcı görevden alındı, Adalet Bakanı ve yardımcısı istifa etti.

1977 — Rock grubu Lynyrd Skynyrd'ın üyeleri uçak kazasında yaşamını yitirdi.

2011 — Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi, memleketi Sirte'de linç edilerek öldürüldü.

DOĞUMLAR

1854 — Arthur Rimbaud, Fransız şair

1859 — John Dewey, Amerikalı filozof ve eğitimci

1891 — James Chadwick, İngiliz fizikçi, nötronun kaşifi

1912 — Ruhi Su, Türk halk müziği sanatçısı

1917 — Jean-Pierre Melville, Fransız film yönetmeni

1942 — Christiane Nüsslein-Volhard, Nobel ödüllü Alman biyolog

1946 — Elfriede Jelinek, Nobel Edebiyat Ödüllü Avusturyalı yazar

1948 — Melih Gökçek, Türk siyasetçi

ÖLÜMLER