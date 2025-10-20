Tarihte bugün ne oldu? 20 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?
20 Ekim, tarihin akışında önemli olayların gerçekleştiği, tarihi kararların alındığı ve bilim dünyasında kayda değer gelişmelerin yaşandığı anlamlı bir gündür. Bu tarih, geçmişten bugüne uzanan pek çok önemli anıya ve dönüm noktasına ev sahipliği yapmıştır. Peki, tarihte bugün ne oldu? 20 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?
20 Ekim, tarih boyunca pek çok kritik gelişmenin yaşandığı, önemli kararların alındığı ve kalıcı etkiler bırakan özel bir gündür. Siyasi olaylardan bilimsel keşiflere, kültürel değişimlerden toplumsal dönüşümlere kadar birçok alanda anlam taşıyan bu tarih, geçmişin önemli dönüm noktalarından biridir. Gelin, 20 Ekim'in tarihimizdeki yerini birlikte keşfedelim.
OLAYLAR
- 1905 — Galatasaray Spor Kulübü kuruldu.
- 1921 — TBMM ile Fransa arasında Ankara Antlaşması imzalandı. Bu antlaşmayla Güney Cephesi'ndeki çatışmalar sona erdi.
- 1927 — Mustafa Kemal Atatürk, CHP 2. Kurultayı'nda Nutuk'u okumaya başladı. Konuşma 6 gün sürdü.
- 1940 — Türkiye genelinde yapılan nüfus sayımı sonucu nüfusun 17 milyon 820 bin 950 olduğu açıklandı.
- 1978 — İTÜ Rektörü Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu, İstanbul'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
- 2004 — Tiyatro ve sinema oyuncusu Tevfik Gelenbe hayatını kaybetti.
- 1948 — Ankara'nın eski büyükşehir belediye başkanlarından Melih Gökçek doğdu.
- 1827 — Osmanlı donanması, İngiltere, Fransa ve Rusya'nın ortak donanması tarafından Navarin'de büyük bir yenilgiye uğratıldı.
- 1854 — Kırım Savaşı sırasında Balaklava Muharebesi başladı.
- 1944 — General Douglas MacArthur, II. Dünya Savaşı sırasında Filipinler'e çıkarma yaptı ve ünlü "Geri döneceğim" sözünü yerine getirdi.
- 1973 — Avustralya'daki Sydney Opera Binası resmi olarak açıldı.
- 1973 — ABD'de "Watergate Skandalı" kapsamında "Saturday Night Massacre" yaşandı; özel savcı görevden alındı, Adalet Bakanı ve yardımcısı istifa etti.
- 1977 — Rock grubu Lynyrd Skynyrd'ın üyeleri uçak kazasında yaşamını yitirdi.
- 2011 — Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi, memleketi Sirte'de linç edilerek öldürüldü.
DOĞUMLAR
- 1854 — Arthur Rimbaud, Fransız şair
- 1859 — John Dewey, Amerikalı filozof ve eğitimci
- 1891 — James Chadwick, İngiliz fizikçi, nötronun kaşifi
- 1912 — Ruhi Su, Türk halk müziği sanatçısı
- 1917 — Jean-Pierre Melville, Fransız film yönetmeni
- 1942 — Christiane Nüsslein-Volhard, Nobel ödüllü Alman biyolog
- 1946 — Elfriede Jelinek, Nobel Edebiyat Ödüllü Avusturyalı yazar
- 1948 — Melih Gökçek, Türk siyasetçi
ÖLÜMLER
- 1498 — Koca Davut Paşa, Osmanlı Sadrazamı
- 1890 — Richard Francis Burton, İngiliz kâşif ve yazar
- 1949 — Jacques Copeau, Fransız tiyatro yönetmeni
- 1952 — Sırrı Day, Türk siyasetçi
- 1964 — Herbert Hoover, ABD'nin 31. Başkanı
- 1978 — Bedri Karafakioğlu, akademisyen, İTÜ rektörü
- 1984 — Paul Dirac, Nobel ödüllü İngiliz fizikçi
- 1989 — Alpay İzer, Türk tiyatrocu
- 1994 — Burt Lancaster, Amerikalı aktör
- 2004 — Tevfik Gelenbe, Türk oyuncu
- 2011 — Muammer Kaddafi, Libya'nın eski lideri