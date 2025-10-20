Haberler

Tarihte bugün ne oldu? 20 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?

Tarihte bugün ne oldu? 20 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

20 Ekim, tarihin akışında önemli olayların gerçekleştiği, tarihi kararların alındığı ve bilim dünyasında kayda değer gelişmelerin yaşandığı anlamlı bir gündür. Bu tarih, geçmişten bugüne uzanan pek çok önemli anıya ve dönüm noktasına ev sahipliği yapmıştır. Peki, tarihte bugün ne oldu? 20 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?

20 Ekim, tarih boyunca pek çok kritik gelişmenin yaşandığı, önemli kararların alındığı ve kalıcı etkiler bırakan özel bir gündür. Siyasi olaylardan bilimsel keşiflere, kültürel değişimlerden toplumsal dönüşümlere kadar birçok alanda anlam taşıyan bu tarih, geçmişin önemli dönüm noktalarından biridir. Gelin, 20 Ekim'in tarihimizdeki yerini birlikte keşfedelim.

OLAYLAR

  • 1905 — Galatasaray Spor Kulübü kuruldu.
  • 1921 — TBMM ile Fransa arasında Ankara Antlaşması imzalandı. Bu antlaşmayla Güney Cephesi'ndeki çatışmalar sona erdi.
  • 1927 — Mustafa Kemal Atatürk, CHP 2. Kurultayı'nda Nutuk'u okumaya başladı. Konuşma 6 gün sürdü.
  • 1940 — Türkiye genelinde yapılan nüfus sayımı sonucu nüfusun 17 milyon 820 bin 950 olduğu açıklandı.
  • 1978 — İTÜ Rektörü Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu, İstanbul'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
  • 2004 — Tiyatro ve sinema oyuncusu Tevfik Gelenbe hayatını kaybetti.
  • 1948 — Ankara'nın eski büyükşehir belediye başkanlarından Melih Gökçek doğdu.
  • 1827 — Osmanlı donanması, İngiltere, Fransa ve Rusya'nın ortak donanması tarafından Navarin'de büyük bir yenilgiye uğratıldı.
  • 1854 — Kırım Savaşı sırasında Balaklava Muharebesi başladı.
  • 1944 — General Douglas MacArthur, II. Dünya Savaşı sırasında Filipinler'e çıkarma yaptı ve ünlü "Geri döneceğim" sözünü yerine getirdi.
  • 1973 — Avustralya'daki Sydney Opera Binası resmi olarak açıldı.
  • 1973 — ABD'de "Watergate Skandalı" kapsamında "Saturday Night Massacre" yaşandı; özel savcı görevden alındı, Adalet Bakanı ve yardımcısı istifa etti.
  • 1977 — Rock grubu Lynyrd Skynyrd'ın üyeleri uçak kazasında yaşamını yitirdi.
  • 2011 — Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi, memleketi Sirte'de linç edilerek öldürüldü.

Tarihte bugün ne oldu? 20 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?

DOĞUMLAR

  • 1854 — Arthur Rimbaud, Fransız şair
  • 1859 — John Dewey, Amerikalı filozof ve eğitimci
  • 1891 — James Chadwick, İngiliz fizikçi, nötronun kaşifi
  • 1912 — Ruhi Su, Türk halk müziği sanatçısı
  • 1917 — Jean-Pierre Melville, Fransız film yönetmeni
  • 1942 — Christiane Nüsslein-Volhard, Nobel ödüllü Alman biyolog
  • 1946 — Elfriede Jelinek, Nobel Edebiyat Ödüllü Avusturyalı yazar
  • 1948 — Melih Gökçek, Türk siyasetçi

Tarihte bugün ne oldu? 20 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?

ÖLÜMLER

  • 1498 — Koca Davut Paşa, Osmanlı Sadrazamı
  • 1890 — Richard Francis Burton, İngiliz kâşif ve yazar
  • 1949 — Jacques Copeau, Fransız tiyatro yönetmeni
  • 1952 — Sırrı Day, Türk siyasetçi
  • 1964 — Herbert Hoover, ABD'nin 31. Başkanı
  • 1978 — Bedri Karafakioğlu, akademisyen, İTÜ rektörü
  • 1984 — Paul Dirac, Nobel ödüllü İngiliz fizikçi
  • 1989 — Alpay İzer, Türk tiyatrocu
  • 1994 — Burt Lancaster, Amerikalı aktör
  • 2004 — Tevfik Gelenbe, Türk oyuncu
  • 2011 — Muammer Kaddafi, Libya'nın eski lideri
Haberler.com / Sahra Arslan - Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrailli Bakan Ben Gvir'den skandal mesaj: Rehineleri aldık, yeniden savaşmalıyız

İsrailli Bakan Ben Gvir'den skandal Gazze mesajı
İş adamına kanlı pusu! Aracına kurşun yağdırdı

İş adamına kanlı pusu! Aracına kurşun yağdırdı
37 yaşındaki dünyaca ünlü isimden 90 milyon dolarlık imza

37 yaşında 90 milyon dolarlık sözleşmeye imza attı
Özel sağlık sigortasında yeni dönem! 1 Ocak 2026'da başlıyor

Sağlık sigortasında yeni dönem! Devrim gibi değişiklikler geliyor
İsrailli Bakan Ben Gvir'den skandal mesaj: Rehineleri aldık, yeniden savaşmalıyız

İsrailli Bakan Ben Gvir'den skandal Gazze mesajı
Galatasaray resmen kimyalarını bozdu! Liverpool'a bir darbe daha

Galatasaray resmen kimyalarını bozdu! Liverpool'a bir darbe daha
Zeki Triko'nun sahibi Ahmet Zeki Başeskioğlu hayatını kaybetti

Türkiye tarihine damga vurmuştu! Ünlü iş insanı hayatını kaybetti
Arda Güler oyuna girdi ve maçın kaderini değiştirdi! 3 puan Real Madrid'in

Oyuna girdi, Real Madrid'i ipten aldı! Harikasın Arda
Ofsayt mı değil mi? Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda hemfikir oldu

Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda hemfikir oldu
Kazanılan maç sonrası ortalık karıştı! Fenerbahçe taraftarı takımın başında o hocayı görmek istiyor

Fenerbahçe taraftarı takımın başında o hocayı görmek istiyor
Nihat Kahveci Fenerbahçe maçı sonrası çıldırdı: Nabız 200'e çıkmadan olmuyor

Fenerbahçe maçı sonrası çıldırdı: Bu oyuncu grubu...
Herkes 'Neden?' diye soruyor! TFF'den futbolseverleri çıldırtan karar

Herkes "Neden?" diye soruyor! TFF'den futbolseverleri çıldırtan karar
KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı'ndan zafer mitingi! Erdoğan'a teşekkür etti

KKTC'de zafer mitingi! Erdoğan mesajı dikkat çekti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.