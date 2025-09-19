Tarihte bugün ne oldu? 19 Eylül tarihinde neler oldu?

19 Eylül, takvim yapraklarında sıradan bir gün gibi görünse de, hem Türkiye'nin hem de dünyanın yakın tarihinde önemli olayların tanığı olmuştur. Bu tarih; askeri müdahalelerden toplumsal hareketlere, bireysel direnişlerden küresel dönüşümlere kadar birçok gelişmenin kesiştiği kritik bir noktadır. "19 Eylül'de ne yaşandı?" sorusu ise yalnızca geçmişi değil, dönemin ruhunu ve siyasal iklimini anlamak için de önemli ipuçları sunar. Ayrıntılar haberimizin devamında.

OLAYLAR

634 – İslam orduları Şam'ı fethetti.

1575 – İstanbul Rasathanesi kuruldu.

1893 – Yeni Zelanda, kadınlara oy hakkı tanıyan ilk ülke oldu.

1921 – Mustafa Kemal Paşa'ya "Gazi" unvanı ve Mareşal rütbesi verildi.

1935 – Almanya'da Yahudilerin kamu görevlerinde çalışmaları yasaklandı.

1941 – Nazi Almanyası, Kiev'i işgal etti.

1951 – Türkiye ve Yunanistan'ın NATO'ya katılması teklif edildi.

1955 – Arjantin'de askeri darbe ile Juan Perón devrildi.

1976 – Türk Hava Yolları'na ait uçak, Isparta'da düştü; 154 kişi yaşamını yitirdi.

1979 – Türkiye'de mühendis ve mimarlar ülke genelinde iş bırakma eylemi yaptı.

1985 – Meksika'da meydana gelen büyük depremde binlerce kişi hayatını kaybetti.

1987 – Türk güreşçileri, Akdeniz Oyunları'nda 6 altın madalya kazandı.

2002 – Orta Doğu'da yaşanan saldırılarda can kayıpları yaşandı.

DOĞUMLAR

86 – Antoninus Pius, Roma İmparatoru

1551 – III. Henri, Fransa Kralı

1802 – Lajos Kossuth, Macar siyaset adamı

1908 – Mika Waltari, Finlandiyalı yazar

1909 – Ferry Porsche, otomobil tasarımcısı

1911 – William Golding, Nobel ödüllü yazar

1921 – Paulo Freire, eğitim bilimci

1933 – Behiye Aksoy, Türk sanat müziği sanatçısı

ÖLÜMLER