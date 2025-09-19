Tarihte bugün ne oldu? 19 Eylül tarihinde neler oldu?
19 Eylül, takvim yaprağında sade bir gün gibi görünse de, belleğimizde yankılanan güçlü bir dönemin simgesidir. Bu tarih; adaletin sorgulandığı, özgürlüğün yeniden tanımlandığı ve insan onurunun en derin biçimde hissedildiği bir dönüm noktasıdır. Peki, Tarihte bugün ne oldu? 19 Eylül tarihinde neler oldu?
19 Eylül, takvim yapraklarında sıradan bir gün gibi görünse de, hem Türkiye'nin hem de dünyanın yakın tarihinde önemli olayların tanığı olmuştur. Bu tarih; askeri müdahalelerden toplumsal hareketlere, bireysel direnişlerden küresel dönüşümlere kadar birçok gelişmenin kesiştiği kritik bir noktadır. "19 Eylül'de ne yaşandı?" sorusu ise yalnızca geçmişi değil, dönemin ruhunu ve siyasal iklimini anlamak için de önemli ipuçları sunar. Ayrıntılar haberimizin devamında.
OLAYLAR
- 634 – İslam orduları Şam'ı fethetti.
- 1575 – İstanbul Rasathanesi kuruldu.
- 1893 – Yeni Zelanda, kadınlara oy hakkı tanıyan ilk ülke oldu.
- 1921 – Mustafa Kemal Paşa'ya "Gazi" unvanı ve Mareşal rütbesi verildi.
- 1935 – Almanya'da Yahudilerin kamu görevlerinde çalışmaları yasaklandı.
- 1941 – Nazi Almanyası, Kiev'i işgal etti.
- 1951 – Türkiye ve Yunanistan'ın NATO'ya katılması teklif edildi.
- 1955 – Arjantin'de askeri darbe ile Juan Perón devrildi.
- 1976 – Türk Hava Yolları'na ait uçak, Isparta'da düştü; 154 kişi yaşamını yitirdi.
- 1979 – Türkiye'de mühendis ve mimarlar ülke genelinde iş bırakma eylemi yaptı.
- 1985 – Meksika'da meydana gelen büyük depremde binlerce kişi hayatını kaybetti.
- 1987 – Türk güreşçileri, Akdeniz Oyunları'nda 6 altın madalya kazandı.
- 2002 – Orta Doğu'da yaşanan saldırılarda can kayıpları yaşandı.
DOĞUMLAR
- 86 – Antoninus Pius, Roma İmparatoru
- 1551 – III. Henri, Fransa Kralı
- 1802 – Lajos Kossuth, Macar siyaset adamı
- 1908 – Mika Waltari, Finlandiyalı yazar
- 1909 – Ferry Porsche, otomobil tasarımcısı
- 1911 – William Golding, Nobel ödüllü yazar
- 1921 – Paulo Freire, eğitim bilimci
- 1933 – Behiye Aksoy, Türk sanat müziği sanatçısı
ÖLÜMLER
- 1812 – Mayer Amschel Rothschild, bankacı
- 1881 – James A. Garfield, ABD Başkanı
- 1968 – Chester Carlson, fotokopi makinesinin mucidi
- 1985 – Italo Calvino, İtalyan yazar
- 2003 – Dursun Akçam, Türk yazar