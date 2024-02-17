Tarihte bugün ne oldu? 18 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 18 Şubat'ta yaşananlar!

18 Şubat tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 18 Şubat'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 18 Şubat tarihinde ne oldu?

OLAYLAR

1451 - Fatih Sultan Mehmet, ikinci kez tahta çıktı.

1695 - Osmanlı donanması, Sakız Adası'nı Venedikliler'den geri aldı.

1856 - Islahat Fermanı yayınlandı.

1885 - Mark Twain'in Huckleberry Finn'in Maceraları adlı kitabı, ilk kez yayımlandı.

1913 - Raymond Poincaré, Fransa Devlet Başkanı oldu.

1930 - Amerikalı astronomi tutkunu Clyde Tombaugh, 33 cm'lik bir teleskopla Plüton cüce gezegenini keşfetti.

1932 - Japon İmparatoru, Manzhouguo'nun (Mançurya'nın eski Çince adı) Çin'den bağımsızlığını ilan etti.

1937 - İstanbul'da eşekle nakliyat yasaklandı.

1941 - 16 yaşın üzerindeki erkek çocukların maden ocaklarında, 12 yaşın üzerindekilerin tekstil sanayiinde çalıştırılmasına ilişkin kararname çıktı.

1941 - Anıtkabir için mimari yarışma açıldığı resmen ilan edildi.

1941 - Petrol Ofisi kuruldu.

1943 - Naziler, Beyaz Gül hareketi üyelerini tutukladılar.

1952 - TBMM, Türkiye'nin NATO üyeliğini onayladı. Türkiye, 21 Şubat günü NATO üyesi oldu.

1957 - BM'de Kıbrıs görüşmelerine başlandı. BM, 26 Şubat'ta sorunun öncelikle ilgili taraflar arasında görüşülmesine karar verdi.

1960 - 7 ülke, Latin Amerika Serbest Ticaret Birliğini (LAFTA) kurdu. 1980'de imzalanan yeni bir anlaşma ile ALADI adını aldı.

1965 - Gambiya, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını kazandı.

1967 - Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi görüşüldü; 35.000 köyden 15.000'inde okul olmadığı açıklandı.

1971 - Elâzığ Senatörü Profesör Celal Ertuğ, "Bir dikta ortamına adım adım yaklaşılmaktadır. Ordunun mesajı açıktır. Demirel derhal istifa etmelidir" dedi. Başbakan Süleyman Demirel ise, "Meşru yollardan geldim. Bulurlar 226'yı, bizi devirirler" dedi.

1974 - Kiss müzik grubu, kendi adlarını taşıyan ilk albümlerini yayımladılar.

1977 - Uzay mekiği Enterprise, bir Boeing 747'nin üstünde ilk yolculuğuna çıktı.

1977 - İstanbul Yükseköğrenim Derneği, (İYÖD) "amaç dışı faaliyet" gösterdiği gerekçesiyle süresiz kapatıldı. İYÖD, Dev-Genç'in (Devrimci Gençlik Dernekleri Federasyonu) İstanbul Bölge Yürütme Kurulu'nu oluşturuyordu.

1979 - Sahra Çölü'ne kar yağdı.

1985 - Bakanlar Kurulu ilk defa bir grev kararını erteledi. Tarım Koruma İlaçları A.Ş'nin İstanbul Kartal ve İzmit Derince'deki iş yerlerinde alınan grev kararının, 60 gün ertelenmesi kararlaştırıldı.

1985 - Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, Ziraat Bankasının hamamcılara tarım kredisi verdiğini saptadı.

1987 - Türkiye'de 12 Eylül sonrası yaşanan en büyük grev olan NETAŞ grevi, bugün anlaşmayla sonuçlandı.

1988 - İstanbul'daki Spor ve Sergi Sarayı'nın adı, "Lütfi Kırdar" olarak değiştirildi.

1993 - Gazeteci Kemal Kılıç öldürüldü. Kılıç, İnsan Hakları Derneği'nin Urfa Şubesi Yönetim Kurulu üyesiydi.

1994 - Demokrasi Partisinin (DEP) Genel Merkezi bombalandı, bir kişi öldü, 2'si ağır 16 kişi yaralandı. Demokrasi Partisi (DEP) yılbaşından beri 4 kez saldırıya uğramıştı. Olayı İslami Cihat Örgütü üstlendi.

1995 - Sosyaldemokrat Halkçı Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi, CHP çatısı altında birleşti. SHP'li Hikmet Çetin oy birliğiyle Genel Başkan seçildi.

1997 - Tansu Çiller, TEDAŞ ve TOFAŞ soruşturmalarından aklandı. Refah Partisi milletvekilleri Tansu Çiller'in aklanmasından yana oy kullandılar.

2003 - Güney Kore'nin Daegu metrosunda çıkan yangında, yaklaşık 200 kişi öldü.

2004 - İran'ın Nişabur kenti yakınlarda kontrolden çıkan bir yük treninde meydana gelen patlama ve yangında, 200'ü kurtarma personeli olmak üzere 295 kişi öldü. Tren; kükürt, petrol ve gübre taşıyordu.

2005 - SEKA İzmit Fabrikası çalışanlarının, iş yerine kapanma eyleminin 30. gününde polis panzerlerle fabrika bahçesine girdi. İşçiler bu gelişme üzerine kendilerini mekanik atölyesine kilitledi.

2007 - NBA'de oynayan en iyi oyunculardan oluşan iki takımın karşılaşması şeklinde, her yıl gösteri amaçlı yapılan 2007 NBA All-Star Maçı, Las Vegas'ta yapıldı.

2008 - Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan ve Türkiye; Kosova'nın tek taraflı bağımsızlığını tanıdığını açıkladı.

DOĞUMLAR

1516 - I. Mary, İngiltere ve İrlanda Kraliçesi (ö. 1558)

1626 - Francesco Redi, İtalyan doktor (ö. 1697)

1677 - Jacques Cassini, Fransız astronom (ö. 1756)

1745 - Alessandro Volta, İtalyan fizikçi (ö. 1827)

1826 - Julius Thomsen, Danimarkalı kimyager (ö. 1909)

1836 - Sri Ramakrishna, Hindu aziz (ö. 1886)

1838 - Ernst Mach, Avusturya-Çek kökenli fizikçi ve felsefeci (ö. 1916)

1857 - Max Klinger, Alman sembolist ressam ve heykeltıraş (ö. 1920)

1883 - Nikos Kazancakis, Yunan yazar (ö. 1957)

1898 - Enzo Ferrari, İtalyan yarış arabaları sürücüsü ve üreticisi (ö. 1988)

1903 - Nikolay Podgorni, SSCB Devlet Başkanlarından (ö. 1983)

1919 - Jack Palance, Amerikalı sinema oyuncusu (ö. 2006)

1920 - Eddie Slovik, Amerikalı er rütbesinde asker (2. Dünya Savaşı sırasında firardan dolayı idam edilen tek ABD askeri) (ö. 1945)

1925 - Halit Kıvanç, Türk sunucu

1925 - Marcel Barbeau, Kanadalı sanatçı (ö. 2016)

1926 - Rita Gorr, Belçikalı mezzosoprano (ö. 2012)

1929

Ertem Eğilmez, Türk sinema yönetmeni (ö. 1989)

Kamran İnan, Türk diplomat, hukukçu ve siyasetçi (ö. 2015)

Roland Minson, Amerikan basketbol oyuncusu (ö. 2020)

1931 - Toni Morrison, Amerikalı yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 2019)

1932 - Milos Forman, Çekoslovak göçmeni Amerikalı film yönetmeni (ö. 2018)

1933 - Bobby Robson, İngiliz teknik direktör (ö. 2009)

1933 - Yoko Ono, Japon müzisyen

1936 - Jean Marie Auel, Amerikalı yazar

1936 - Jozef Vengloš, Çekoslovak futbolcu ve teknik direktör (ö. 2021)

1942 - Tolga Aşkıner, Türk oyuncu (ö. 1996)

1950 - Cybill Shepherd, Amerikalı sinema oyuncusu

1954 - John Travolta, Amerikalı sinema oyuncusu

1964 - Matt Dillon, Amerikalı sinema oyuncusu

1967 - Roberto Baggio, İtalyan futbolcu

1968 - Molly Ringwald, Amerikalı oyuncu

1976 - Chanda Rubin, Amerikan profesyonel tenis oyuncusu

1983 - Roberta Vinci, İtalyan tenisçi

1988 - Bibras Natho, İsrailli futbolcu

1988 - Şükrü Özyıldız, Türk oyuncu

1991 - Jeremy Allen White, Amerikan oyuncu

1994 - J-Hope, Güney Koreli şarkıcı, dansçı, söz yazarı

ÖLÜMLER

1294 - Kubilay Han, Moğol İmparatoru (d. 1215)

1405 - Timur, Timur İmparatorluğu'nun kurucusu ve ilk hükümdarı (d. 1336)

1535 - Heinrich Cornelius Agrippa, Alman astrolog ve simyacı (d. 1486)

1546 - Martin Luther, Alman dini reformist (d. 1483)

1564 - Michelangelo, İtalyan sanatçı (d. 1475)

1851 - Carl Gustav Jacob Jacobi, Alman matematikçi (d. 1804)

1902 - Albert Bierstadt, Amerikalı ressam (d. 1830)

1920 - Köprülü Hamdi Bey, Türk asker, Kuvâ-yi Milliye komutanlarından ve kaymakam (d. 1888)

1925 - Abdurrahman Şeref Bey, Osmanlı Devleti'nin son vakanüvisi ve tarihçi (d. 1853)

1937 - Grigol Orconikidze, SSCB Politbüro üyesi ve "Koba" lakaplı komünist lider (d. 1886)

1957 - Şükrü Onan, Türk asker ("Atatürk'ün Amirali")

1960 - Bedri Ruhselman, Türk hekim, keman virtüözü ve deneysel Neo-spiritüalizm'in kurucusu (d. 1898)

1963 - Fernando Tambroni, İtalyan politikacı (d. 1882)

1966 - Robert Rossen, Amerikalı yönetmen, senarist ve yapımcı (d. 1908)

1967 - J. Robert Oppenheimer, Amerikalı fizikçi (d. 1904)

1981 - Şerif Yüzbaşıoğlu, Türk besteci ve orkestra şefi (d. 1932)

1986 - Tezer Özlü, Türk yazar (d. 1943)

1998 - Melahat Togar, Türk çevirmen

2005 - Mustafa Güzelgöz, Türk kütüphaneci (eşekli kütüphaneci) (d. 1921)

2008 - Alain Robbe-Grillet, Fransız yazar, yönetmen ve senarist (d. 1922)

2009 - Miika Tenkula, Fin müzisyen gitarist (d. 1974)

2015 - Asuman Baytop Türk botanikçi ve eczacı (d. 1920)