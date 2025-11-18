Tarihte bugün ne oldu? 18 Kasım tarihinde tarihte neler oldu?

18 Kasım, siyaset, bilim, kültür ve toplumsal yaşamda kayda değer gelişmelerin yaşandığı bir gün olarak öne çıkıyor. Dünyanın farklı bölgelerinde gerçekleşen bu olaylar, tarih boyunca önemini korumuş ve hafızalarda yer bulmuştur. 18 Kasım'a dair öne çıkan gelişmeler ve ayrıntılar haberimizin devamında sizleri bekliyor.

OLAYLAR

: 18 Kasım 1883'te Kanada ve Amerika'daki demiryolları dört kıtasal zaman dilimi sistemini uygulamaya başladı. Dünya: 18 Kasım 1978'de Jonestown, Guyana'da bir toplu intihar/cinayet olayı yaşandı; yaklaşık 900 kişi hayatını kaybetti.

DOĞUMLAR

Margaret Atwood (Kanadalı yazar) – 18 Kasım 1939 doğumlu.

Alan Moore (İngiliz yazar, çizer) – 18 Kasım 1953 doğumlu.

ÖLÜMLER