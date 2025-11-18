Haberler

Tarihte bugün ne oldu? 18 Kasım tarihinde tarihte neler oldu?

Tarihte bugün ne oldu? 18 Kasım tarihinde tarihte neler oldu?
Güncelleme:
18 Kasım, tarih boyunca siyasi kararlar, kültürel olaylar ve bilimsel gelişmelerle dikkat çeken bir gün olarak kaydedildi. Türkiye'de ve dünya genelinde çeşitli önemli olaylara tanıklık eden bu tarih, pek çok kritik gelişme ve hatırlanmaya değer anlarla tarih sayfalarında yer aldı. Peki, tarihte bugün ne oldu? 18 Kasım tarihinde tarihte neler oldu?

18 Kasım, siyaset, bilim, kültür ve toplumsal yaşamda kayda değer gelişmelerin yaşandığı bir gün olarak öne çıkıyor. Dünyanın farklı bölgelerinde gerçekleşen bu olaylar, tarih boyunca önemini korumuş ve hafızalarda yer bulmuştur. 18 Kasım'a dair öne çıkan gelişmeler ve ayrıntılar haberimizin devamında sizleri bekliyor.

OLAYLAR

  • Türkiye : Abdülmecid II, 18 Kasım 1922 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından halife olarak seçildi.
  • Dünya : 18 Kasım 1883'te Kanada ve Amerika'daki demiryolları dört kıtasal zaman dilimi sistemini uygulamaya başladı.
  • Dünya: 18 Kasım 1978'de Jonestown, Guyana'da bir toplu intihar/cinayet olayı yaşandı; yaklaşık 900 kişi hayatını kaybetti.

Tarihte bugün ne oldu? 18 Kasım tarihinde tarihte neler oldu?

DOĞUMLAR

  • Margaret Atwood (Kanadalı yazar) – 18 Kasım 1939 doğumlu.
  • Alan Moore (İngiliz yazar, çizer) – 18 Kasım 1953 doğumlu.

Tarihte bugün ne oldu? 18 Kasım tarihinde tarihte neler oldu?

ÖLÜMLER

  • Niels Bohr (Danimarkalı fizikçi, Nobel Ödüllü) – 18 Kasım 1962'de vefat etti.
