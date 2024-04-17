Tarihte bugün ne oldu? 17 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 17 Nisan'da yaşananlar!

17 Nisan tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Nisan'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 17 Nisan tarihinde ne oldu?

OLAYLAR

• 1453 - Fatih Sultan Mehmet, İstanbul adalarını fethetti.

• 1897 - Osmanlı İmparatorluğu ile Yunanistan Krallığı arasında, "Otuz Gün Savaşı" olarak da adlandırılan savaş başladı.

• 1924 - İtalya'da genel seçimleri, Benito Mussolini'nin faşist partisi kazandı.

• 1925 - Ankara - Yahşihan Demiryolu hattı işletmeye açıldı.

• 1928 - Ankara Palas Oteli hizmete açıldı. Mimar Vedat Bey'in (Tek) tasarımıyla, 1926'da yapımına başlanan bina, çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle Mimar Kemalettin Bey'in tasarımıyla tamamlandı.

• 1940 - Köy Enstitüleri Kanunu kabul edildi.

• 1946 - Suriye, Fransız Mandası iken bağımsızlığını ilan etti. Bağımsızlık günü, Eid-ul Jalaa (Iyd-ul Celâ) adıyla ulusal resmi tatil günü ilan edildi.

• 1954 - Çanakkale Anıtı'nın temeli atıldı.

• 1961 - ABD'nin desteklediği sürgündeki Kübalılar, Fidel Castro'yu devirmek üzere Küba'ya çıkarma yaptı. Domuzlar Körfezi Harekatı olarak bilinen çıkarma, Fidel Castro'nun zaferiyle sonuçlandı.

• 1969 - Çekoslovakya Başbakanı Aleksandr Dubçek, Sovyet askerî müdahalesinin ardından istifa etti. Yerine Gustav Husak atandı.

• 1972 - ABD'de, Nixon yönetiminin 1972 seçimlerinde siyasal rakiplerini yasa dışı dinleme faaliyetleri açığa çıkarıldı. Watergate adıyla anılan olaya adı karışan üç danışman ve bir savcı istifa etti.

• 1974 - Madaralı Roman Ödülü'nü "Demirciler Çarşısı Cinayeti" adlı eseriyle Yaşar Kemal aldı.

• 1982 - Kanada Anayasası kabul edildi.

• 1993 - Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal kalp yetmezliği nedeniyle öldü. Atatürk'ten sonra görev başında ölen ikinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümü nedeniyle ülke çapında 5 günlük yas ilan edildi. Yurtta ve temsilciliklerde bayraklar yarıya indirildi, maçlar iptal edildi ve radyo ve televizyonların program akışları değiştirildi.

• 1999 - Bakü - Supsa Boru Hattı'nın resmi açılışı yapıldı.

• 2005 - Bülent Dikmener Haber Ödülü, Uğur Dündar ile Sadi Özdemir'e verildi.

• 2005 - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini, Mehmet Ali Talat kazandı.

DOĞUMLAR

• 1598 - Giovanni Riccioli, İtalyan gökbilimci (ö. 1671)

• 1868 - Mark Lambert Bristol, Amerikalı asker (ö. 1939)

• 1890 - Cevat Şakir Kabaağaçlı, Türk roman ve hikâye yazarı (ö. 1973)

• 1894 - Nikita Kruşçev, Sovyet devlet adamı ve Sovyetler Birliği Komünist Partisi Birinci Sekreteri (ö. 1971)

• 1903 - Ayşe Saffet Alpar, Türk kimyacı ve Türkiye'nin ilk kadın rektörü (ö. 1981)

• 1916 - Sirimavo Bandaranaike, Sri Lankalı politikacı ve dünyanın ilk kadın başbakanı (ö. 2000)

• 1918 - William Holden, Amerikalı sinema oyuncusu (ö. 1981)

• 1924 - İsmet Giritli, Türk hukuk profesörü ve yazar (1961 Anayasası'nı hazırlayan bilim adamlarından) (ö. 2007)

• 1929 - James Last, Alman besteci (ö. 2015)

• 1929 - Odete Lara, Brezilyalı oyuncu (ö. 2015)

• 1937 - Tugay Toksöz, Türk sinema oyuncusu (ö. 1988)

• 1942 - David Bradley, İngiliz oyuncu

• 1959 - Sean Bean, İngiliz oyuncu

• 1963 - Özer Kızıltan, Türk yönetmen

• 1964 - Maynard James Keenan, Amerikalı müzisyen (Tool, A Perfect Circle ve Puscifer gruplarının üyesi)

• 1965 - William Mapother, Amerikalı oyuncu

• 1972 - Jennifer Garner, Amerikalı oyuncu

• 1974 - Mikael Åkerfeldt, İsveçli gitarist ve Opeth'in solisti

• 1974 - Victoria Beckham, İngiliz sosyoelit, moda tasarımcısı, model ve şarkıcı

• 1977 - Frederik Magle, Danimarkalı besteci ve piyanist

• 1980 - Caner Cindoruk, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu

• 1981 - Umut Kurt, Türk oyuncu

• 1985 - Rooney Mara, Amerikalı oyuncu

• 1993 - Adil Adilzade, Azeri asker (ö. 2016)

ÖLÜMLER

• 485 - Proklos, Yunan filozof (d. 412)

• 744 - II. Velid veya Velid bin Yezid, on birinci Emeviler halifesidir (d. 740)

• 858 - III. Benedictus, 29 Eylül 855'den ölümüne kadar Roma Piskoposu ve Papalık Devleti'nin hükümdarıydı

• 1696 - Madame de Sévigné, Fransız aristokrat (d. 1626)

• 1711 - I. Joseph, Kutsal Roma İmparatoru (d. 1678)

• 1764 - Johann Mattheson, Alman besteci (d. 1681)

• 1764 - Pompadour, Fransız markiz (d. 1721)

• 1790 - Benjamin Franklin, Amerikalı bilim insanı ve siyasetçi (d. 1706)

• 1825 - Johann Heinrich Füssli, İsviçreli ressam (d. 1741)

• 1919 - J. Cleaveland Cady, Amerikalı mimar (d. 1837)

• 1941 - Al Bowlly, Mozambik doğumlu İngiliz şarkıcı, caz gitaristi ve kompozitör (d. 1898)

• 1946 - Juan Bautista Sacasa, Nikaragualı tıp doktoru ve siyasetçi (1932-36 arasında Nikaragua Başkanı) (d. 1874)

• 1949 - Marius Berliet, Fransız otomobil üreticisi (d. 1866)

• 1960 - Eddie Cochran, Amerikalı rock and roll müzisyeni (d. 1938)

• 1967 - Ali Fuat Başgil, Türk akademisyen (d. 1893)

• 1976 - Henrik Dam, Danimarkalı bilim insanı (d. 1895)

• 1978 - Hamit Fendoğlu, Türk politikacı ve Malatya Belediye Başkanı (d. 1919)

• 1981 - Şekip Ayhan Özışık, Türk besteci (d. 1932)

• 1990 - Ralph Abernathy, Amerikalı rahip ve Amerikan sivil haklar hareketi liderlerinden (d. 1926)

• 1993 - Turgut Özal, Türk bürokrat, siyasetçi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı (d. 1927)

• 1994 - Roger Wolcott Sperry, Amerikalı nöropsikolog ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (d. 1913)

• 1996 - François-Régis Bastide, Fransız siyasetçi, edebiyatçı ve diplomat (d. 1926)

• 1997 - Haim Herzog, İsrail'in 6. Cumhurbaşkanı (d. 1918)

• 2003 - Paul Getty, ABD doğumlu İngiliz iş adamı ve sanat eserleri koleksiyoncusu (d. 1932)

• 2004 - Fana Koçovska, Makedon direnişçi, Yugoslav Partizanı ve Halk Kahramanı Nişanı sahibi ulusal kahraman (d. 1927)

• 2007 - Eralp Özgen, Türk hukukçu ve Türkiye Barolar Birliği'nin eski Başkanlarından (d. 1936)

• 2009 - Şirin Cemgil, Türk hukukçu ve 1968 kuşağının gençlik hareketinin öncülerinden (d. 1945)

• 2010 - Ali Elverdi, Türk asker ve siyasetçi (d. 1924)

• 2010 - Alexandru "Sandu" Neagu, Rumen eski millî futbolcudur (d. 1948)

• 2011 - Osamu Dezaki, Japon yönetmen ve senarist (d. 1943)

• 2011 - Michael Sarrazin, Kanadalı (Québec) sinema ve televizyon oyuncusu (d. 1940)

• 2013 - Deanna Durbin, Kanadalı aktris (d. 1921)

• 2014 - Gabriel García Márquez, Kolombiyalı gazeteci, yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1927)

• 2016 - Doris Roberts, Amerikalı oyuncudur (d. 1925)

• 2017 - Matthew Tapunuu "Matt" Anoa‘i, Samoa asıllı Amerikalı profesyonel güreşçi (d. 1970)

• 2018 - Barbara Bush, Amerika Birleşik Devletleri'nin 41. Başkanı George H. W. Bush'un eşidir (d. 1925)

• 2018 - Cemal Safi, Türk şair (d. 1938)

• 2019 - Alan Gabriel Ludwig García Pérez, eski Peru devlet başkanıdır (d. 1949)

• 2019 - Kazuo Koike, Japon çizgi roman yazarı, romancı ve eğitimci (d. 1936)

• 2020 - Norman Hunter, İngiliz eski millî futbolcudur (d. 1943)

• 2020 - Orhan Koloğlu, Türk tarihçi ve yazar (d. 1929)

• 2020 - Giuseppi Logan, Amerikalı caz müzisyeni (d. 1935)

• 2020 - Iris Cornelia Love, Amerikan klasik arkeolog (d. 1933)

• 2020 - Jesús Vaquero Crespo, İspanyol beyin cerrahı, profesör (d. 1950)

TATİLLER VE ÖZEL GÜNLER

• Dünya Hemofili Günü

• Köy Enstitüleri Günü