14 Ağustos, hem Türkiye'de hem de dünya genelinde farklı alanlarda yaşanan kayda değer gelişmelerle dikkat çeken bir tarihtir. Siyasi kararlardan bilimsel keşiflere, kültürel dönüşümlerden ekonomik adımlara kadar uzanan olaylar zinciri, bu günü tarihsel açıdan anlamlı kılar. Yaşanan gelişmeler, toplumların yönünü belirleyen dönüm noktaları olarak tarihe geçmiştir. 14 Ağustos ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. Tarihte bugün ne oldu? 14 Ağustos tarihinde neler oldu?

TARİHTE BU GÜN – OLAYLAR

1880 – Almanya'da Köln Katedrali'nin inşası tamamlandı.

1900 – Boxer Ayaklanması sırasında uluslararası birlikler Pekin'i ele geçirdi.

1935 – ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt, Social Security Act'i imzaladı.

1941 – Roosevelt ile Churchill, Atlantik Bildirgesi'ni yayımladı.

1945 – II. Dünya Savaşı'nın sonuna gelindi: Başkan Truman, Japonya'nın teslim olduğunu duyurdu.

1947 – Pakistan, İngiliz yönetiminden bağımsızlığını kazandı.

1949 – Nazım Hikmet, Türkiye'den kaçarak Sovyetler Birliği'ne sığındı.

1971 – Bahreyn, İngiltere'den bağımsızlığını ilan etti.

1974 – Kıbrıs Harekatı'nın ikinci aşaması başlatıldı; Türk birlikleri Lefkoşa'ya ilerledi.

1953 – Sovyetler Birliği, hidrojen bombası yaptığını açıkladı.

2001 – Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) kuruldu.

2013 – Mısır'da Rabia ve Nahda meydanlarındaki göstericilere yapılan müdahalede çok sayıda kişi hayatını kaybetti ("Rabia Katliamı").

2010 – Buenos Aires'te düzenlenen ilk Gençlik Olimpiyatları başladı (Yaz Gençlik Olimpiyatları)

1971 – Stanford Hapishane Deneyi başladı (Ancak 6 gün içinde güvenlik endişeleri nedeniyle durduruldu).

2021 – Haiti'de 7.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, büyük insan kaybına yol açtı.

2022 – Ermenistan'da bir pazarda patlama gerçekleşti: 6 kişi hayatını kaybetti.

2023 – Eski ABD Başkanı Donald Trump, Georgia eyaletinde 2020 seçim sonuçlarını devre dışı bırakma girişimiyle ilgili 18 kişiyle birlikte suçlandı.

DOĞUMLAR

1777 – Hans Christian Ørsted, Danimarkalı fizikçi ve kimyager (ö.?1851).

1888 – John Logie Baird, İskoç mucit, erken TV teknolojisinin öncüsü (ö.?1946).

1945 – Steve Martin, Amerikalı aktör, komedyen, yazar ve yapımcı.

1945 – Wim Wenders, Alman film yönetmeni.

1947 – Danielle Steel, Amerikalı yazar.

1955 – Güler Sabancı, Türk iş insanı.

1959 – Magic Johnson, Amerikalı basketbol oyuncusu.

1960 – Sarah Brightman, İngiliz soprano ve şarkıcı.

1966 – Halle Berry, Amerikalı oyuncu ve model.

1973 – Jay-Jay Okocha, Nijeryalı futbolcu.

1980 – Aydın Toscalı, Türk futbolcu.

1981 – Berk Hakman, Türk oyuncu & Kofi Kingston, Amerikalı güreşçi.

1987 – Sinem Kobal, Türk oyuncu.

1989 – Ander Herrera, İspanyol futbolcu.

1990 – Naz Aydemir, Türk voleybolcu.

ÖLÜMLER