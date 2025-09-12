Tarihte bugün ne oldu? 12 Eylül tarihinde neler oldu?
12 Eylül, takvim yapraklarında sıradan bir gün gibi dursa da, toplumsal bellekte silinmesi güç izler bırakmıştır. Bu tarih, yalnızca bir dönüm noktası değil; aynı zamanda adaletin, özgürlüğün ve insan onurunun sınandığı bir eşiği temsil eder. Peki, tarihte bugün ne oldu? 12 Eylül tarihinde neler oldu?
12 Eylül, ilk bakışta sıradan bir gün gibi görünse de, hem Türkiye'de hem de dünyada toplumsal ve siyasi hafızada derin izler bırakan olaylara tanıklık etmiştir. Bu tarih; darbelerden toplumsal direnişlere, bireysel kaderlerden küresel değişimlere kadar uzanan geniş bir panoramada önemli kırılma anlarına sahne olmuştur. "12 Eylül'de neler oldu?" sorusu, sadece bir günü değil, bir dönemi anlamaya açılan kapılardan biridir. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.
OLAYLAR
- 12 Eylül 1980 Darbesi — Kenan Evren liderliğinde Türk Silahlı Kuvvetleri, dönemin siyasi krizini bahane ederek yönetime el koydu, TBMM feshedildi, sıkıyönetim ilan edildi.
- 12 Eylül 1993 — Akit gazetesi yayın hayatına başladı.
- 12 Eylül 1996 — Ankara Batıkent'te bombalı saldırı meydana geldi; bu olay terör unsurlarının başkentte yol açtığı korkuyu gündeme taşıdı.
- 1992: Mae C. Jemison, NASA'nın uzay mekiklerinden biriyle giden ilk Afrikalı Amerikalı kadın oldu.
- 1943: Mussolini, Almanya'nın Gran Sasso'daki operasyonuyla esaretten kurtarıldı.
- 1974: Etiyopya'da Haile Selassie devrildi; Derg adlı askeri komite iktidarı ele geçirdi.
- 2013: Voyager 1 uzay aracı, insan yapımı ilk nesne olarak Güneş Sistemi'ni terk etti.
DOĞUMLAR
- Jesse Owens — Amerikalı atlet, olimpiyatlarda dört altın madalya kazandı.
- Anousheh Ansari — İran asıllı Amerikalı işkadını; ilk kadın uzay turistlerinden, aynı zamanda Müslüman bir kadın olarak uzaya çıkan ilk kişi.
- Bertie Ahern — İrlanda Başbakanı olmuş politikacı.
- Yao Ming — Çinli basketbolcu, NBA'in ünlü isimlerinden.
- Richard Thaler — Nobel ödüllü Amerikalı iktisatçı.
ÖLÜMLER
- Norman Borlaug — Amerikan tarım bilimcisi; "Yeşil Devrim"in öncüsü olarak tanınır.
- Ian Paisley — Kuzey İrlanda'nın önemli siyasi liderlerinden, din ve siyaset sahnesinde etkiliydi.
- Johnny Cash — Efsanevi Amerikan şarkıcı-söz yazarı.
- Robert Lowell — Amerikan şair, özgün şiir dili ve üslubuyla edebiyatta derin izler bıraktı.