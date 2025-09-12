Tarihte bugün ne oldu? 12 Eylül tarihinde neler oldu?

12 Eylül, ilk bakışta sıradan bir gün gibi görünse de, hem Türkiye'de hem de dünyada toplumsal ve siyasi hafızada derin izler bırakan olaylara tanıklık etmiştir. Bu tarih; darbelerden toplumsal direnişlere, bireysel kaderlerden küresel değişimlere kadar uzanan geniş bir panoramada önemli kırılma anlarına sahne olmuştur. "12 Eylül'de neler oldu?" sorusu, sadece bir günü değil, bir dönemi anlamaya açılan kapılardan biridir. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

OLAYLAR

12 Eylül 1980 Darbesi — Kenan Evren liderliğinde Türk Silahlı Kuvvetleri, dönemin siyasi krizini bahane ederek yönetime el koydu, TBMM feshedildi, sıkıyönetim ilan edildi.

12 Eylül 1993 — Akit gazetesi yayın hayatına başladı.

12 Eylül 1996 — Ankara Batıkent'te bombalı saldırı meydana geldi; bu olay terör unsurlarının başkentte yol açtığı korkuyu gündeme taşıdı.

1992: Mae C. Jemison, NASA'nın uzay mekiklerinden biriyle giden ilk Afrikalı Amerikalı kadın oldu.

1943: Mussolini, Almanya'nın Gran Sasso'daki operasyonuyla esaretten kurtarıldı.

1974: Etiyopya'da Haile Selassie devrildi; Derg adlı askeri komite iktidarı ele geçirdi.

2013: Voyager 1 uzay aracı, insan yapımı ilk nesne olarak Güneş Sistemi'ni terk etti.

DOĞUMLAR

Jesse Owens — Amerikalı atlet, olimpiyatlarda dört altın madalya kazandı.

Anousheh Ansari — İran asıllı Amerikalı işkadını; ilk kadın uzay turistlerinden, aynı zamanda Müslüman bir kadın olarak uzaya çıkan ilk kişi.

Bertie Ahern — İrlanda Başbakanı olmuş politikacı.

Yao Ming — Çinli basketbolcu, NBA'in ünlü isimlerinden.

Richard Thaler — Nobel ödüllü Amerikalı iktisatçı.

ÖLÜMLER