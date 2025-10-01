Tarihte bugün ne oldu? 1 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?

1 Ekim, ilk bakışta sıradan bir tarih gibi görünse de, hem Türkiye'de hem de dünyada önemli gelişmelerin yaşandığı, toplumsal ve siyasal hafızada derin izler bırakan bir gündür. Bu tarih; askerî müdahalelerden demokratik taleplere, bireysel direnişlerden uluslararası krizlere kadar geniş bir yelpazede tarihe yön veren olaylara sahne olmuştur. 1 Ekim'in taşıdığı çok katmanlı anlam ve yaşanan gelişmelerin ayrıntıları haberin devamında yer alıyor.

OLAYLAR

M.Ö. 331 – Büyük İskender, Gaugamela Savaşı'nda Pers Kralı III. Darius'u mağlup etti.

1869 – Dünyanın ilk kartpostalı Avusturya'da gönderildi.

1880 – Thomas Edison, ilk elektrikli ampul fabrikasını kurdu.

1891 – Stanford Üniversitesi, Kaliforniya'da açıldı.

1949 – Çin Halk Cumhuriyeti resmen kuruldu.

1988 – Mihail Gorbaçov, Sovyetler Birliği Devlet Başkanı oldu.

1992 – Türkiye'de kadınların harp okullarına kabul edilmesini öngören yasa kabul edildi.

1995 – Afyon Dinar'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde 90 kişi yaşamını yitirdi.

2017 – Las Vegas'ta düzenlenen bir müzik festivaline yönelik silahlı saldırıda 58 kişi öldü.

DOĞUMLAR

1207 – III. Henry, İngiltere Kralı

1948 – Ertuğrul Günay, Türk siyasetçi

1956 – Theresa May, Birleşik Krallık eski Başbakanı

1969 – Zach Galifianakis, Amerikalı oyuncu

1981 – Júlio Baptista, Brezilyalı futbolcu

ÖLÜMLER