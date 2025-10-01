Tarihte bugün ne oldu? 1 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?
1 Ekim, her ne kadar takvimde sıradan bir gün gibi görünse de, taşıdığı tarihî ve toplumsal anlamla özel bir konuma sahiptir. Bu gün, yalnızca bir zaman diliminin değil; aynı zamanda insanlık vicdanında derin izler bırakan olayların ve hak arayışlarının simgesidir. Peki, tarihte bugün ne oldu? 1 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?
1 Ekim, ilk bakışta sıradan bir tarih gibi görünse de, hem Türkiye'de hem de dünyada önemli gelişmelerin yaşandığı, toplumsal ve siyasal hafızada derin izler bırakan bir gündür. Bu tarih; askerî müdahalelerden demokratik taleplere, bireysel direnişlerden uluslararası krizlere kadar geniş bir yelpazede tarihe yön veren olaylara sahne olmuştur. 1 Ekim'in taşıdığı çok katmanlı anlam ve yaşanan gelişmelerin ayrıntıları haberin devamında yer alıyor.
OLAYLAR
- M.Ö. 331 – Büyük İskender, Gaugamela Savaşı'nda Pers Kralı III. Darius'u mağlup etti.
- 1869 – Dünyanın ilk kartpostalı Avusturya'da gönderildi.
- 1880 – Thomas Edison, ilk elektrikli ampul fabrikasını kurdu.
- 1891 – Stanford Üniversitesi, Kaliforniya'da açıldı.
- 1949 – Çin Halk Cumhuriyeti resmen kuruldu.
- 1988 – Mihail Gorbaçov, Sovyetler Birliği Devlet Başkanı oldu.
- 1992 – Türkiye'de kadınların harp okullarına kabul edilmesini öngören yasa kabul edildi.
- 1995 – Afyon Dinar'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde 90 kişi yaşamını yitirdi.
- 2017 – Las Vegas'ta düzenlenen bir müzik festivaline yönelik silahlı saldırıda 58 kişi öldü.
DOĞUMLAR
- 1207 – III. Henry, İngiltere Kralı
- 1948 – Ertuğrul Günay, Türk siyasetçi
- 1956 – Theresa May, Birleşik Krallık eski Başbakanı
- 1969 – Zach Galifianakis, Amerikalı oyuncu
- 1981 – Júlio Baptista, Brezilyalı futbolcu
ÖLÜMLER
- 1684 – Pierre Corneille, Fransız oyun yazarı
- 1901 – Abdurrahman Han, Afgan Emiri
- 1929 – Antoine Bourdelle, Fransız heykeltıraş
- 1950 – Ali Faik Ozansoy, Türk şair
- 1957 – Mustafa Abdülhalik Renda, Türkiye Cumhuriyeti 4. Meclis Başkanı