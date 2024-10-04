Tarihte bugün 4 Ekim'de ne oldu? Dünya Hayvanları Koruma Günü nedir? 4 Ekim tarihinde dünyada neler oldu?

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nasıl ortaya çıktı ve nedir soruları gündeme geliyor. Bugün, toplumsal farkındalığı artırarak bireylerin ve toplumların hayvanlara karşı daha bilinçli ve duyarlı olmalarını sağlamak için önemli bir fırsat sunar. Her yıl 4 Ekim'de farklı ülkelerde olaylar, doğumlar ve ölümler anılır ya da kutlanır.

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1582 – Gregoryen takvimi, Papa XIII. Gregorius tarafından kabul edildi ve İtalya, İspanya, Fransa ve Portekiz'de uygulanmaya başlandı.

1824 – Meksika, Cumhuriyet ilan etti.

1926 – İstanbul'da tramvay grevi başladı.

1957 – Sovyetler Birliği, dünyanın ilk yapay uydusu Sputnik 1'i uzaya fırlattı. Bu olay, Uzay Çağı'nın başlangıcı olarak kabul edilir.

1993 – Rusya'da, anayasa krizi sırasında parlamento, Devlet Başkanı Boris Yeltsin tarafından bombalandı.

2004 – Sierra Leone'deki son BM Barış Gücü askerleri ülkeden ayrıldı.

DÜNYA HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ NEDİR?

Hayvanseverler, 1822 yılında İngiltere'de ilk kez bir araya gelerek Hayvanları Koruma Birliği'ni kurdu. Bu birliğin amacı, hayvanlara iyi davranılmasını sağlamak, onların daha iyi beslenme ve korunma koşullarına kavuşmalarını desteklemekti.

Türkiye'de ise Hayvanları Koruma Derneği 1908'de kuruldu. Daha sonra, benzer amaçlarla hareket eden dernekler birleşerek Hollanda'nın Lahey kentinde Dünya Hayvanları Koruma Federasyonu'nu oluşturdu.