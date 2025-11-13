Haberler

Tarihi mağaradan gelen esrarengiz sesler tedirgin ediyor

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Tarihi mağaradan gelen esrarengiz sesler tedirgin ediyor Haber Videosunu İzle
Tarihi mağaradan gelen esrarengiz sesler tedirgin ediyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde bulunan Ansır Mağaraları'nda 6 Şubat 2023 depremleri sonrası kopan devasa kaya parçaları ve zaman zaman duyulan sesler vatandaşları tedirgin ediyor.

  • Malatya'nın Yazıhan ilçesi Buzluk Mahallesi'ndeki tarihi mağaralarda 6 Şubat depremlerinin ardından kaya düşmeleri devam ediyor.
  • Deprem sonrası mağaralardan kopan büyük kayalar yolları kapattı.
  • Bölge sakinleri kaya düşme riski nedeniyle mağaralara gitmekten korkuyor.

Roma ve Hitit döneminden izler taşıyan Buzluk Mahallesi'ndeki tarihi mağaralarda 6 Şubat depremlerinin ardından esrarengiz sesler duyuluyor.

Yazıhan ilçesinde bulunan ve milattan önce 7'nci yüzyıla dayandığı değerlendirilen Roma ve Hitit döneminden izler taşıyan Buzluk Mahallesi'ndeki mağaralarda depremden sonra büyük kayaların kopması sonucu yol kapanırken, bölgede halen kaya düşmelerinin zaman zaman devam ettiği belirtildi. Bölge sakinleri depremler öncesi turizme kazandırılması için çalışma yürütülen mağaraların bugün "korku noktasına" dönüştüğünü kaydederken, mağaralarda oluşan risk nedeniyle bölgeye gitmeye çekindiklerini ifade etti.

Tarihi mağaradan gelen esrarengiz sesler tedirgin ediyor! Kimse yanından bile geçmek istemiyor

"BÖLGEYE GİTMEYE KORKUYORUZ"

Depremlerde evlerinin yıkılmasından daha çok mağaralarda kopan kayalardan endişe duyduklarını ifade eden bölge sakinlerinden Nihat Kızılkaya ile Ahmet Faruk Kızılkaya, "Depremde adeta mahşeri yaşadık. Devasa kayalar yolları kapattı. Şimdi bile zaman zaman kaya parçaları kopuyor. Bu nedenle bölgeye gitmeye korkuyoruz" diye konuştu.

Tarihi mağaradan gelen esrarengiz sesler tedirgin ediyor! Kimse yanından bile geçmek istemiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Karlıdağ - Yaşam
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rafa Silva rest çekti: O varsa ben yokum

Rafa Silva rest çekti: O varsa ben yokum
Mustafa Şentop: Üniversiteyi bitirmiş olmak, evlenme yaşını yukarıya taşıyor

Nüfus artış hızındaki düşüşü, çok konuşulacak bir nedene bağladı
Fenerbahçe, Lewandowski bombasını patlatıyor

Fenerbahçe'den Lewandowski bombası
Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı

Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı
Rafa Silva rest çekti: O varsa ben yokum

Rafa Silva rest çekti: O varsa ben yokum
Malatya'da bacağından vurulan genç hastaneye kendi imkanlarıyla gitti

Tabancayla vuruldu, hastaneye kendi imkanlarıyla gitti
Tekirdağlı şehidimizin babasından yürekleri dağlayan sözler: 3 gün önce Allah bana söyletti

Şehidimizin babası yürekleri dağladı: 3 gün önce Allah bana söyletti
TÜRKPATENT, Now TV'nin isim ve logo tescilini iptal etti

Türkiye'nin köklü televizyon kanalına kötü haber
ABD'de hayatını kaybeden Muazzez Abacı'nın cenazesi Türkiye'ye nasıl getirilecek?

ABD'de hayatını kaybeden Abacı'nın cenazesi nasıl getirilecek?
Muazzez Abacı'nın ardından Emel Sayın'dan yürek burkan veda

Emel Sayın'dan Muazzez Abacı'ya yürek dağlayan mesaj
Ahmed Şara'ya parfüm sıkan Trump 'Kaç eşin var?' diye sordu

Şara'ya parfüm sıkan Trump'ın "Eş" sorusu olay oldu
Diyarbakır'da 'kız isteme' kavgasında eve silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Kız isteme kavgası, cinayetle bitti: 1 kadın öldü, 1 çocuk ağır yaralı
Velilerden skandal açıklama! Kabusu yaşayan otizmli öğrenciyi suçladılar

Velilerden skandal açıklama! Kabusu yaşayan öğrenciyi suçladılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.