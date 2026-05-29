Tapusu olanlar dikkat, son 3 gün! Bayram nedeniyle ödeme yöntemi değişti

Türkiye genelinde ev, arsa, tarla ve iş yeri sahibi milyonlarca vatandaş için emlak vergisi birinci taksit ödemelerinde kritik dönemece girildi. Kurban Bayramı tatili nedeniyle belediyelerdeki fiziki veznelerin kapalı olacak olması, ödemelerini henüz yapmayan mülk sahipleri için son günleri daha da önemli hale getirdi.

Yasal düzenlemeye göre emlak vergisinin birinci taksitinin en geç 1 Haziran günü sonuna kadar ödenmesi gerekiyor. Yetkililer, süreyi kaçıran mükelleflere geciken her ay için yüzde 3,5 oranında gecikme faizi uygulanacağını hatırlatıyor.

BELEDİYE VEZNELERİ KAPALI OLACAK

Bu yıl ödeme takviminin Kurban Bayramı tatiliyle çakışması nedeniyle birçok belediyede fiziki vezneler hizmet vermeyecek. Bu nedenle vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için dijital ödeme kanallarını kullanmaları gerekiyor. Mükellefler emlak vergisi borçlarını peşin ya da iki taksit halinde ödeme imkanına sahip bulunuyor.

EMLAK VERGİSİ NASIL BELİRLENİYOR?

Emlak vergisi tutarı, taşınmazın bulunduğu belediyenin her yıl belirlediği metrekare birim değerine göre hesaplanıyor. Konut, iş yeri, arsa veya arazinin toplam metrekaresi ile belediyenin belirlediği birim değer çarpılarak rayiç bedel ortaya çıkarılıyor.

Nihai vergi tutarı ise bu rayiç bedel üzerinden taşınmazın türüne göre belirlenen oranlarla hesaplanıyor.

KİMLER EMLAK VERGİSİ ÖDEMEYECEK?

Kanuna göre brüt alanı 200 metrekareyi aşmayan tek bir konuta sahip olan bazı vatandaşlar emlak vergisinden muaf tutuluyor.

Bu kapsamda emekliler, emekli dul ve yetim aylığı alanlar, engelli vatandaşlar, gaziler, şehitlerin eş ve çocukları ile vazife malullüğü aylığı alanlar ve hiçbir geliri olmadığını resmi olarak belgeleyen kişiler vergi muafiyetinden yararlanabiliyor.

İNTERNETTEN ÖDEME NASIL YAPILIYOR?

Vatandaşlar ödemelerini e-Devlet Kapısı üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla giriş yaparak gerçekleştirebiliyor. Ayrıca taşınmazın bağlı bulunduğu belediyenin resmi internet sitesindeki e-Belediye sistemi üzerinden de borç sorgulama ve kredi kartıyla ödeme işlemleri yapılabiliyor.

Dijital kanalları kullanmak istemeyen vatandaşların ise bayram tatili öncesindeki son çalışma saatlerinde belediye veznelerine başvurarak işlemlerini tamamlaması gerekiyor.