Hastalığıyla ilgili daha önce sosyal medyada açıklamalar yapan ünlü oryantal Tanyeli, sağlık durumunun ağırlaştığı iddiaları ile gündeme geldi. Bu gelişmeler sonrası Tanyeli'nin sağlık durumu merak konusu olurken ünlü oryantalin hayatta olup olmadığıyla ilgili sorular da gündemdeki yerini koruyor. Peki, Tanyeli öldü mü, sağlık durumu nasıl? Tanyeli'nin sağlık durumuyla ilgili son bilgiler neler? İşte, Tanyeli'nin sağlık durumuna ilişkin son gelişmeler…

TANYELİ ÖLDÜ MÜ?

Ünlü oryantal Tanyeli, yaklaşık 2,5 yıldır pankreas kanseriyle mücadele ediyor ve tedavi sürecine devam ediyordu. 4 aydır hastanede tedavi altında olan Tanyeli, son olarak 27 Şubat'ta yaptığı paylaşımda taburcu olmayı umut ettiğini belirtmişti. Ancak, durumunun kötüleşmesi nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığı ve entübe edildiği öğrenildi. Şu an için Tanyeli'nin vefat ettiğine dair resmi bir açıklama bulunmuyor, ancak sağlık durumu hakkında endişeler devam ediyor.

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