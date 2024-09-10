Taner Tolga Tarlacı kaç yıl ceza aldı, suçu ne, neden Kıbrıs Rum Kesimi'nde hapiste?

Taner Tolga Tarlacı, 2011'de katıldığı yarışmadan dördüncü olarak ayrılmış olsa da hafızalara en çok kazınan isimlerden biri olmayı başarmıştı. Türkiye ve KKTC'de bir takım olaylara karıştıktan sonra Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne kaçtığı belirtiliyordu. Taner Tolga Tarlacı kaç yıl ceza aldı, suçu ne, neden Kıbrıs Rum Kesimi'nde hapiste?

TANER TOLGA TARLACI KAÇ YIL CEZA ALDI, SUÇU NE?

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde suç işleyen ve cezaevine giren Taner Tolga Tarlacı hakkında darp, gasp, taciz ve birçok suçlamadan dolayı yürütülen mahkeme süreci tamamlandı. Mahkeme, Taner Tolga Tarlacı'yı 18 yıl hapse mahkum etti.

Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor yarışmasına katılan Taner Tolga Tarlacı, bir süredir Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde cezaevinde yatıyordu.

Mahkemenin Tarlacı hakkında 18 yıl hapis cezası verdiğini belirten Cenk Hoca, "Bir şeyler yapacağız ama açıkca söyleyeyim hiç umudum yok. Tanerin hayatı hapiste geçecek gibi gözüküyor." ifadelerini kullandı.

TANER TOLGA TARLACI KİMDİR?

Taner Tolga Tarlacı 2 Eylül 1984 yılında Almanya, Hamburg'da dünyaya geldi. Aslen Kayserili olan Taner Tolga Tarlacı, 8 yaşına kadar Almanya'da eğitim aldı.

Daha sonra ailesiyle beraber Mersin'e taşındı. 2005 yılında ise Kıbrıs'a yerleşen Taner Tolga Tarlacı, Girne Amerikan Üniversitesi'nde Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden mezun olmuştur.

Taner Tolga Tarlacı sürekli ünlü isimleri kafes dövüşüne davet etmesiyle tanınıyor. Can yaman ve Arda Turan gibi isimleri kafes dövüşüne davet eden Taner Tolga Tarlacı, 2011'de katıldığı Survivor ile tüm ilkece tanındı.

Acun Ilıcalı ile para konusu yüzünden davalık olan Taner Tolga Tarlacı, Acun Ilıcalı'nın kendisine 100 milyar kadar borcu olduğunu fakat ödemediğini söyleyerek tehdit etti. Acun Ilıcalı ise Taner Tolga Tarlacı'yı mahkemeye vermişti.