Talihsiz kocaya büyük şok: Yayına bağlanan karısı "Çocuk senden değil" dedi
Müge Anlı'nın programında evden kaçan eşini geri getirmek isteyen Uğur, eşinin "Çocuk senden değil" iddiasıyla şoke oldu. Müge Anlı'nın avukatı Rahmi Özkan ise tüm olan bitene tepki göstererek "Aile kutsiyetini de erkekliği de ayaklar altına aldınız" ifadelerini kullandı.
- ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, Uğur'un karısı Tuğçe canlı yayında 'Çocuk senden değil' dedi.
- Programın avukatı Rahmi Özkan, Uğur'u çocuğun gerçek babasını öğrenmeden karısını eve çağırdığı için eleştirdi.
- Rahmi Özkan'ın sözleri stüdyoda gerginliğe neden oldu ve olay sosyal medyada yankı buldu.
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında izleyenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Evden kaçan karısı Tuğçe'nin geri dönmesi için programa katılan Uğur, canlı yayında duydukları karşısında büyük bir şok yaşadı.
"ÇOCUK SENDEN DEĞİL"
Yayına bağlanan Tuğçe'nin, "Çocuk senden değil" sözleri üzerine Uğur'un tepkisi dikkat çekti. Stüdyoda kısa süreli bir sessizlik yaşanırken, iddia programın seyrini değiştirdi.
RAHMİ ÖZKAN'DAN SERT TEPKİ
Yaşananlara tepki gösteren Müge Anlı'nın avukatı Rahmi Özkan, Uğur'u sert sözlerle eleştirdi. Özkan, "Kardeşim, yalan da olsa gerçek de olsa, kadın kızgınlıkla da söylese gidip bu çocuğun gerçek babası olup olmadığını öğreneceksin. Daha bunu öğrenmeden kadın eve dönsün diyorsun. Bu kadar rezillik olmaz. Aile kutsiyetini de erkekliği de ayaklar altına aldınız" ifadelerini kullandı.
STÜDYODA GERGİN ANLAR
Rahmi Özkan'ın çıkışıyla birlikte stüdyoda tansiyon yükselirken, olay sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.