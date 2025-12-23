Talihsiz kocaya büyük şok: Yayına bağlanan karısı 'Çocuk senden değil' dedi

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında izleyenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Evden kaçan karısı Tuğçe'nin geri dönmesi için programa katılan Uğur, canlı yayında duydukları karşısında büyük bir şok yaşadı.

"ÇOCUK SENDEN DEĞİL"

Yayına bağlanan Tuğçe'nin, "Çocuk senden değil" sözleri üzerine Uğur'un tepkisi dikkat çekti. Stüdyoda kısa süreli bir sessizlik yaşanırken, iddia programın seyrini değiştirdi.

RAHMİ ÖZKAN'DAN SERT TEPKİ

Yaşananlara tepki gösteren Müge Anlı'nın avukatı Rahmi Özkan, Uğur'u sert sözlerle eleştirdi. Özkan, "Kardeşim, yalan da olsa gerçek de olsa, kadın kızgınlıkla da söylese gidip bu çocuğun gerçek babası olup olmadığını öğreneceksin. Daha bunu öğrenmeden kadın eve dönsün diyorsun. Bu kadar rezillik olmaz. Aile kutsiyetini de erkekliği de ayaklar altına aldınız" ifadelerini kullandı.

STÜDYODA GERGİN ANLAR

Rahmi Özkan'ın çıkışıyla birlikte stüdyoda tansiyon yükselirken, olay sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.