Üye Girişi
Haberler
Aralık ayı enflasyonu açıklandı! İşte memur ve emeklinin zam oranı
Aralık ayı enflasyonu açıklandı! İşte memur ve emeklinin zam oranı
2025 yılında hangi memur ne kadar alacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar
Hangi memur ne kadar alacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar
Ahmet Türk, Bahçeli ziyareti sonrası ilk kez konuştu
Ahmet Türk, Bahçeli ziyareti sonrası ilk kez konuştu
Ferdi Tayfur'un cenazesi İstanbul'a getirildi
Ferdi Baba'nın naaşı İstanbul'da

Talha Siraç Ünlü kimdir? Kuran-ı Kerim'e neden bastı, tutuklandı mı?

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ferdi Tayfur hayranlığıyla sosyal medyada gündem olan Talha Siraç paylaştığı videoyla tepki topladı. Talha Siraç Ünlü kimdir ve neden bu eylemi gerçekleştirdi? sorusunun cevabı merak ediliyor. Yaptığı bu hareketin sonuçları neler olacak ve hukuki olarak bir cezai yaptırımı olacak mı? Bu ve benzeri soruların yanıtları merak ediliyor.

Son günlerde sosyal medyada Ferdi Tayfur hayranlığıyla gündeme gelen Talha Siraç Ünlü, birçok kişi tarafından merak edilmeye başlandı. "Talha Siraç Ünlü kimdir?" sorusu sosyal medya kullanıcılarının en çok araştırdığı konular arasında yer aldı. Sosyal medya hesabında paylaştığı videoda Kuran-ı Kerim'e basan Talha Siraç'ın tutuklanıp tutuklanmadığı merak ediliyor. Peki, Talha Siraç Ünlü kimdir? Kuran-ı Kerim'e neden bastı, tutuklandı mı? Detaylar haberimizde...

TALHA SİRAÇ KİMDİR?

Ferdi Tayfur hayranlığıyla sosyal medyada gündem olan Talha Siraç Ünlü'nün kim olduğu merak ediliyor. Talha Siraç Ünlü 17 yaşındadır. Sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alınmıştır. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sosyal medyada sanatçı Ferdi Tayfur'un ölümü üzerine bir kişinin dini değerlere hakaret içeren paylaşımlar yaptığının görüldüğü belirtildi. Bunun üzerine çalışma başlatıldığı bildirilen açıklamada, video içeriğindeki şüpheli Ünlü'nün evinde gözaltına alındığı kaydedildi.

Talha Siraç Ünlü kimdir? Kuran-ı Kerim'e neden bastı,tutuklandı mı?

TALHA SİRAÇ ÜNLÜ TUTUKLANDI MI?

Antalya Emniyet Müdürlüğü X hesabı üzerinden yapılan açıklama ise şu şekilde;

Talha Siraç Ünlü kimdir? Kuran-ı Kerim'e neden bastı,tutuklandı mı?

Talha Siraç Ünlü kimdir? Kuran-ı Kerim'e neden bastı, tutuklandı mı?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

3 gün boyunca işkence edilip böcek yedirilen genç isyan etti
img

Sema Aydemir'in Survivor'da düşmanıyla karşılaştığı o an!
img

Türkiye bir anda ilk 3'e girdi! Rusya'da dikkat çeken veri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 gün boyunca işkence edilen şahıs: 11 duruşma görüldü, suçlular cezasını çeksin
3 gün boyunca işkence edilip böcek yedirilen genç isyan etti
Başkan'dan öğrencilerin harçlık derdini bitirecek proje
Başkan'dan öğrencilerin harçlık derdini bitirecek proje
Şehit cenazesini yıkayan gassalın anlattıkları tüyler ürpertti
Şehit cenazesini yıkayan gassalın anlattıkları tüyler ürpertti
Ev sahibi ve kiracıların merak ettiği kira zam oranı belli oldu
Milyonların merak ettiği kira zam oranı belli oldu
Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası Necla Nazır'dan ilk sözler
Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası Necla Nazır'dan ilk sözler
Afganistan ve Pakistan sınır güçleri arasında çatışma yaşandı
Gözler Suriye'ye çevrilmişken gece yarısı 2 ülke arasında savaş çıktı

Son Dakika Haberleri

Nasrettin Hoca fıkraları! En komik Nasrettin Hoca fıkraları nelerdir? Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı şifresiz mi? GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 3 OCAK | Çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar? Die With A Smile şarkı sözleri | Die with a smile şarkı sözleri nedir? En düşük emekli ve memur emeklisi maaşı ne kadar oldu? 2025 Zamlı maaşlar ne zaman yatar? İngilizce "seni seviyorum" demenin farklı yolları nelerdir? İngilizce en etkileyici romantik cümleler nelerdir? Kamyon arkası sözleri | 2025 yılına damga vuracak komik, duygusal, ilginç kamyon arkası sözleri! 2025 en komik kamyon arkası sözleri nelerdir? İngilizce aşk sözleri! En anlamlı, özel, duygusal İngilizce aşk sözleri | En güzel İngilizce romantik aşk sözleri nelerdir? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 2 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? 3 OCAK BİM AKTÜEL KATALOĞU! 3 Ocak Cuma BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM aktüel elektronik ürünler neler? Talha Siraç Ünlü kimdir? Kuran-ı Kerim'e neden bastı, tutuklandı mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.