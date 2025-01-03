Talha Siraç Ünlü kimdir? Kuran-ı Kerim'e neden bastı, tutuklandı mı?

Son günlerde sosyal medyada Ferdi Tayfur hayranlığıyla gündeme gelen Talha Siraç Ünlü, birçok kişi tarafından merak edilmeye başlandı. "Talha Siraç Ünlü kimdir?" sorusu sosyal medya kullanıcılarının en çok araştırdığı konular arasında yer aldı. Sosyal medya hesabında paylaştığı videoda Kuran-ı Kerim'e basan Talha Siraç'ın tutuklanıp tutuklanmadığı merak ediliyor. Peki, Talha Siraç Ünlü kimdir? Kuran-ı Kerim'e neden bastı, tutuklandı mı? Detaylar haberimizde...

TALHA SİRAÇ KİMDİR?

Ferdi Tayfur hayranlığıyla sosyal medyada gündem olan Talha Siraç Ünlü'nün kim olduğu merak ediliyor. Talha Siraç Ünlü 17 yaşındadır. Sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alınmıştır. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sosyal medyada sanatçı Ferdi Tayfur'un ölümü üzerine bir kişinin dini değerlere hakaret içeren paylaşımlar yaptığının görüldüğü belirtildi. Bunun üzerine çalışma başlatıldığı bildirilen açıklamada, video içeriğindeki şüpheli Ünlü'nün evinde gözaltına alındığı kaydedildi.

TALHA SİRAÇ ÜNLÜ TUTUKLANDI MI?

Antalya Emniyet Müdürlüğü X hesabı üzerinden yapılan açıklama ise şu şekilde;