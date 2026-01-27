Haberler

Tahliye edilmek istenen kiracının ev sahibine söyledikleri ekipleri alarma geçirdi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde ev sahibi ile kiracı arasında yaşanan tahliye gerginliğinde, evinden çıkarılmak istenen kiracının 'binayı yakarım' dediği iddiası polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi. Öte yandan kiracının yüksek kira artışına karşı, "85 milyona sesleniyorum, bu ev 20 bin TL eder mi?" diye sitem ettiği görüldü.

  • Aydın'ın Nazilli ilçesinde Azerbaycan uyruklu bir kiracı, ev sahibiyle kira uyuşmazlığı nedeniyle tahliye sırasında 'binayı yakarım' dedi.
  • Kiracının bu sözü üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
  • Kiracı, ev sahibinin kendisinden 20 bin TL kira talep ettiğini iddia ederek, '85 milyona sesleniyorum, bu ev 20 bin TL eder mi?' dedi.

Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Yıldıztepe Mahallesi yer alan iki katlı bir binanın birinci katında yaşayan Azerbaycan uyruklu Z.S. ile ev sahibi A.Y. arasında uzun süredir yaşanan kira uyuşmazlığı yargıya taşındı.

TAHLİYE ESNASINDA 'BİNAYI YAKARIM' DEDİ, EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Ev kirasının 20 bin TL'ye yükseltilmek istendiği iddiası üzerine anlaşamadıkları ifade eden kiracı Z.S., icra memurları ile eve gelen ev sahibine kapıyı açmadı. Yaşanan gerginlik sırasında Z.S.'nin 'binayı yakarım' iddiası üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı.

"85 MİLYONA SESLENİYORUM, BU EV 20 BİN TL EDER Mİ?"

Pencereden bağırarak yaşadıklarını anlatan Z.S., 2021 yılında eve taşındığını belirterek, başlangıçta ev sahibiyle aile ortamı vaadiyle anlaştıklarını söyledi. İki kızının olduğunu dile getiren Z.S., ev sahibinin kızlarını eve kabul etmediğini, su ve elektriğin ortak kullanılacağı söylenmesine rağmen kendisinden fazla ücret alındığını iddia etti. Ev sahibinin kızının kendisinden 20 bin TL talep ettiğini iddia eden Z.S., "85 milyona sesleniyorum, bu ev 20 bin TL eder mi?" diyerek kira artışına sitem etti.

"MAĞDUR OLAN BENİM"

Hurdacılık yaparak geçimini sağladığını ve kanuni oturma izninin bulunduğunu ifade eden Z.S., evden çıkması isteniyorsa taşınma masraflarının karşılanması gerektiğini savunarak, "Mahkemenin kararına saygım var, boynumuz kıldan incedir. Ancak benden fazladan alınan paralar iade edilmeli. Mağdur olan benim" dedi.Olay yerine gelen ekiplerle yapılan görüşmelerin ardından kiracı ikna edilirken, kendisine ek süre tanındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart
