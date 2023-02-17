Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da yıkılan binanın enkazı altında kalan, sosyal medya fenomeni Taha Duymaz ile kız kardeşi Melek Nur Duymaz'dan acı haber geldi. Vefat haberi sonrasında Taha Duymaz'ın kardeşinin kim olduğu araştırılıyor. Peki, Taha Duymaz kardeşi kim? Melek Nur Duymaz öldü mü? İşte detaylar...

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 10 ilimizde yıkımlara neden oldu. Çektiği yemek videolarıyla tanınan Hatay'da yaşayan fenomen Taha Duymaz ve kardeşi de enkaz altında kaldı. Günlerdir bir mucizenin beklendiği 19 yaşındaki Duymaz ve kardeşinden acı haber geldi. Vefat haberi sonrasında Taha Duymaz'ın kardeşinin kim olduğu araştırılıyor. Melek Nur Duymaz'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Taha Duymaz kardeşi kim? Melek Nur Duymaz öldü mü? Melek Nur Duymaz kimdir? Detaylar haberimizde...

TAHA DUYMAZ KARDEŞİ KİM?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Hatay'da yıkılan binanın enkazı altında kalan, sosyal medyada 1,3 milyon takipçisi olan 20 yaşındaki Taha Duymaz ile kız kardeşi Melek Nur Duymaz hayatını kaybetti.

TAHA DUYMAZ KİMDİR?

Taha Duymaz, 1 Eylül 2003'te Hatay Yayladağı ilçesinde dünyaya geldi. 7 kız 5 erkek kardeşi olan Duymaz, maddi imkanlar yüzünden 4. sınıfta okulu bırakmıştır. Sosyal medya hesabından yayınladığı yemek videolarıyla tanınan Taha Duymaz'ın en büyük hayali aşçı olabilmekti.