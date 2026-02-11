Haberler

Tacizden tutuklanan belediye başkanının başını yakan mesajlar

Tacizden tutuklanan belediye başkanının başını yakan mesajlar
Güncelleme:
Giresun'un Görele İlçe Belediye Başkanı Hasbi Dede, sosyal medya üzerinden paylaştığı öne sürülen bir mesajla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında "cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dede'nin gönderdiği öne sürülen mesajlar ise sosyal medyada paylaşıldı.

  • Giresun'un Görele İlçe Belediye Başkanı Hasbi Dede, sosyal medyadan gönderdiği öne sürülen bir mesaj nedeniyle cinsel taciz suçlamasıyla tutuklandı.
  • Hasbi Dede, Türk Ceza Kanunu'nun 105'inci maddesinde düzenlenen 'bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz' suçlaması kapsamında Espiye L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
  • Hasbi Dede'nin tutuklanması, Görele Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı soruşturma ve mahkemenin yeniden değerlendirmesi sonucunda gerçekleşti.

Giresun'un Görele İlçe Belediye Başkanı Hasbi Dede, sosyal medya üzerinden paylaştığı öne sürülen bir mesajla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında "cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖNDERDİĞİ MESAJ BAŞINI YAKTI

CHP'li Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında sosyal medya hesabından gönderdiği öne sürülen bir mesaj nedeniyle yapılan şikayet üzerine Görele Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

ÖNCE SERBEST KALDI, SONRA TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Dede, sevk edildiği mahkeme tarafından ilk etapta tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Savcılığın karara itiraz etmesi üzerine dosya yeniden değerlendirmeye alındı. Tekrar mahkemeye çıkarılan Dede, Türk Ceza Kanunu'nun 105'inci maddesinde düzenlenen "bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz" suçlaması kapsamında tutuklandı.

ARKA KAPIDAN ÇIKARILDI

Adliye önünde geniş güvenlik önlemleri alınırken, Dede'nin adliyenin arka kapısından çıkarıldığı öğrenildi. Sağlık kontrolü için Espiye Devlet Hastanesi'ne götürülen Dede, işlemlerinin ardından Espiye L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

İşte Hasbi Dede'nin başını yakan o mesajlar;

