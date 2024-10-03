Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Adana Havalimanı'nda tüm heyecanıyla devam ediyor. Bu önemli etkinlik, ikinci gününde de büyük ilgi görüyor. Türkiye'nin otomobil markası Togg'un yeni modeli T10F, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.Peki, T10F çıktı mı? TOGG T10F modeli ne zaman satışa çıkacak?

T10F ÇIKTI MI?

Türkiye'nin otomobil markası Togg'un yeni modeli T10F, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Ziyaretçiler, Togg'un ileri teknolojisi ve modern tasarımını yakından inceleme fırsatı buluyor. T10F modeli, hem teknoloji meraklılarının hem de otomobil tutkunlarının yoğun ilgisini çekiyor.

TOGG T10F MODELİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

TEKNOFEST, genç mucitlerin projelerini sergilediği, çeşitli yarışmaların yapıldığı ve Türkiye'nin teknolojik gelişim sürecini gözler önüne seren bir platform olmaya devam ediyor. Ziyaretçiler, havacılık ve uzay teknolojilerine dair birçok etkinliğe katılma şansı bulurken, Togg gibi yerli projelerin sergilendiği bu festivale gösterilen ilgi her geçen gün artıyor.