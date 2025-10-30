Sydney Sweeney kimdir? Sydney Sweeney kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Sydney Sweeney, Hollywood'un yükselen yıldızlarından biri olarak genç yaşta geniş bir hayran kitlesi kazandı. 1997 doğumlu Sweeney, televizyon dizileri ve sinema filmleriyle adını duyurdu. Özellikle Netflix'in Everything Sucks! dizisi, HBO'nun Euphoria dizisi ve Quentin Tarantino'nun Once Upon a Time in Hollywood filmiyle tanınan oyuncu, kısa sürede kariyer basamaklarını hızlı bir şekilde tırmandı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

SYDNEY SWEENEY KİMDİR?

Sydney Bernice Sweeney, Amerikalı bir oyuncudur ve genç yaşına rağmen hem televizyon hem de sinema dünyasında dikkat çeken projelerde rol almıştır. Spokane, Washington'da doğmuş ve büyümüştür. Oyunculuğa ilgisi, kasabasına gelen bağımsız bir filmde rol almak için seçmelere katılmasıyla başlamıştır.

Ailesiyle Los Angeles'a taşınarak kariyerini geliştirmeye devam etmiştir. Netflix dizisi Everything Sucks!, Hulu dizisi The Handmaid's Tale ve HBO mini dizisi Sharp Objects gibi önemli yapımlarda rol almıştır. 2019 yılında HBO'nun gençlik draması Euphoriada Cassie Howard karakteriyle başrol oynaması, uluslararası çapta büyük bir çıkış yapmasını sağlamıştır.

Ayrıca Quentin Tarantino'nun Once Upon a Time in Hollywood filminde Snake karakterini canlandırarak sinema dünyasında da kendini göstermiştir. Kariyerinde drama, gençlik dizileri ve film projelerinde farklı karakterleri başarıyla canlandırmasıyla tanınmaktadır.

SYDNEY SWEENEY KAÇ YAŞINDA?

Sydney Sweeney, 12 Eylül 1997 doğumludur. Bu bilgilere göre 2025 yılı itibarıyla 28 yaşındadır. Henüz genç yaşta olmasına rağmen, kariyerinde önemli bir deneyim birikimine sahiptir ve hem televizyon hem sinema projelerinde üst düzey performanslar sergilemiştir. Genç yaşına rağmen aldığı roller ve kazandığı uluslararası tanınırlık, onun yetenekli ve gelecek vadeden bir oyuncu olarak öne çıkmasını sağlamıştır.

SYDNEY SWEENEY NERELİ?

Sydney Sweeney, Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde yer alan Spokane şehrinde doğmuş ve büyümüştür. Ailesiyle birlikte Los Angeles'a taşınarak oyunculuk kariyerini daha profesyonel bir zemine oturtmuştur. Spokane'deki çocukluk ve gençlik yılları, onun karakter gelişiminde ve oyunculuk anlayışında önemli bir rol oynamıştır. Ailesinin desteğiyle Los Angeles'a taşınması, ona televizyon ve sinema sektöründe daha geniş fırsatlar sunmuştur.

SYDNEY SWEENEY'İN KARİYERİ

Sydney Sweeney'nin kariyeri, genç yaşta bağımsız bir filmde rol almasıyla başlamış ve kısa sürede televizyon projelerine geçiş yapmıştır. Netflix dizisi Everything Sucks! ile genç izleyici kitlesi arasında tanınmıştır. Hulu dizisi The Handmaid's Tale ve HBO mini dizisi Sharp Objects gibi prestijli projelerde yer alarak yeteneğini sergilemiştir.

2019'da HBO'nun Euphoria dizisinde başrol oynayarak uluslararası çapta geniş bir izleyici kitlesi kazandı. Film kariyerinde ise Quentin Tarantino'nun Once Upon a Time in Hollywood filminde rol almıştır. Ayrıca 90210, Criminal Minds, Grey's Anatomy, Pretty Little Liars gibi popüler dizilerde konuk oyuncu olarak yer almış, animasyon ve seslendirme projelerinde de çalışmıştır.

Sweeney, çeşitli karakterlerin psikolojilerini inceleyerek rollerine yoğun bir şekilde hazırlanmasıyla tanınmaktadır ve bu yönüyle oyunculuk kariyerini ciddi bir disiplin ve profesyonellik üzerine kurmuştur.