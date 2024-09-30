Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, dünya genelinde merak edilen ve yakından takip edilen bir figürdür. Suudi Arabistan'ın gelecekteki lideri olarak görülen Muhammed bin Selman, yalnızca Suudi iç politikasında değil, aynı zamanda küresel arenada da önemli bir rol oynuyor. Peki, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman kimdir? Muhammed Bin Selman kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

MUHAMMED BİN SELMAN KİMDİR?

Muhammed bin Salman bin Abdulaziz bin Abdul Rahman bin Faysal bin Turki bin Abdullah bin Muhammed bin Suud, halk arasında MBS veya MbS olarak bilinir, Suudi Arabistan tahtının varisidir. Halen Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı olarak görev yapmaktadır. Kendisi, Suudi Arabistan Kralı Selman'ın yedinci oğlu ve ülkenin kurucusu Kral Abdülaziz'in torunudur.

Muhammed, Prens Salman bin Abdulaziz ve üçüncü eşi Fahda bint Falah Al Hithlain'in ilk çocuğu olarak 1 Ağustos 1985'te doğmuştur. Kral Suud Üniversitesi'nden hukuk diploması aldıktan sonra babasının danışmanı olarak göreve başlamıştır. Babası 2015'te kral olduktan sonra Muhammed, veliaht prens yardımcısı ve savunma bakanı olarak atanmış, ardından 2017 yılında veliaht prensliğe terfi etmiştir. 2022 yılında ise babasının yerine başbakan olmuştur.

Veliaht prens olarak atandığı 2017 yılından bu yana Muhammed, bir dizi sosyal ve ekonomik reformu hayata geçirmiştir. Bu reformlar arasında dini polisin yetkilerini kısıtlamak, Vehhabi dini kuruluşunun etkisini azaltmak, kadın haklarını iyileştirmek, 2018'de kadın sürücü yasağını kaldırmak ve 2019'da erkek vesayet sistemini zayıflatmak bulunmaktadır. Ayrıca, Suudi Vizyon 2030 programı ile teknoloji ve turizm gibi petrol dışı sektörlere yatırım yaparak Suudi ekonomisinin petrol bağımlılığını azaltmayı hedeflemektedir. Ancak, ekonomi hala büyük ölçüde petrole bağımlıdır.

Muhammed yönetiminde Suudi Arabistan, enerji politikasını Rusya ile koordine etmeye başlamış ve Çin ile ilişkilerini güçlendirmiştir. Otoriter bir hükümete liderlik eden Muhammed, siyasi muhalif olarak görülenleri hapis ve işkence gibi yöntemlerle sistematik olarak bastırmaktadır. 2021 tarihli bir Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) raporu, Muhammed'in gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın suikastını emrettiğini ortaya koymuştur. Aynı zamanda, Suudi Arabistan öncülüğündeki Yemen müdahalesinin mimarıdır ve Katar diplomatik krizinin tırmanmasında, Kanada ile 2018'deki diplomatik anlaşmazlıkta rol oynamıştır. 2017 ile 2019 yılları arasında, rekabet halindeki Suudi siyasi ve ekonomik elitlerin tasfiyesine öncülük etmiş, 800 milyar ABD dolarına kadar varlığa ve nakite el koyarak Suudi siyaseti üzerindeki kontrolünü sağlamlaştırmıştır.