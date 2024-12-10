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Survivor Oktay kimdir, kızına ne oldu? Milli güreşçi Oktay Köksal kaç yaşında ve nereli?

Survivor Oktay kimdir, kızına ne oldu? Milli güreşçi Oktay Köksal kaç yaşında ve nereli?
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2019 Survivor yarışmacısı ve milli güreşçi Oktay Köksal'ın kızı 14 yaşındaki kızı Azra, 8. kattan düştü. Daha sonra Survivor Oktay Köksal kimdir, kaç yaşında ve kızına ne oldu sorularına yanıt aranıyor. Peki, Survivor Oktay Köksal kimdir?

Milli güreşçi Oktay Köksal kimdir, kaç yaşında ve nereli soruları araştırılıyor. Bir dönem Survivor yarışmasına katılan Oktay Köksal'ın kızı 8. kattan düştü ve yoğun bakıma alındı. Oktay Köksal kimdir? Detaylar haberimizdedir…

OKTAY KÖKSAL'IN KIZINA NE OLDU?

Survivor 2019 yarışmacısı milli güreşçi Okay Köksal'ın kızı bir kaza sonucu 8. kattan düştü. 14 yaşındaki Azra'nın yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

"YEĞENİMİZ İÇİN DUA İSTİYORUM"

Kazayı sosyal medya hesabından duyuran Hakan Hatipoğlu, Azra için dua istedi. Hatipoğlu paylaşımında "Kızı Azra'ya olan sevgisi ile Survivora katıldığı sene hepimizin aklına kazınan Okay kardeşimizin kızı bir kaza sonucu 8. kattan düştü ve yoğun bakımda. Az evvel konuştum dua istiyor. Elimizden gelen tek şey bu abi dediğinde boğazım düğümlendi. Bunu okuyan herkesten bu güzel yeğenimiz için bir dua istiyorum. Köksal ailesinin Allah yardımcısı olsun. Umarım bu olayı sağlıkla atlatırlar. Allah yardımcınız olsun kardeşim" ifadelerini kullandı.

Survivor Oktay Köksal kimdir, kızına ne oldu? Milli güreşçi Oktay Köksal kaç yaşında ve nereli?

SURVİVOR OKTAY KİMDİR?

Okay Köksal, 1987 yılında Artvin'de doğdu. Güreşle henüz ilkokul yıllarında tanışan Köksal, lise döneminde Türkiye Şampiyonaları'nda dereceler elde etti ve Yıldız Milli Takımı'na seçilerek uluslararası alanda ülkemizi temsil etmeye başladı.

Survivor Türkiye-Yunanistan 2019 sezonunun finalistlerinden biri olan Köksal, ilk uluslararası şampiyonluğunu Fransa'nın Lyon kentinde düzenlenen Yıldızlar Grand Prix Turnuvası'nda kazandı.

2004 yılında Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde üniversite eğitimine başlayan Köksal, milli takım antrenörleri İsmail Zurnacı, Yüksel Şanlı, Murat Atmaca ve Yakup Topuz'un davetiyle Ankara Tedaş Spor Kulübü'ne katılarak profesyonel kariyerine burada devam etti.

Survivor Oktay Köksal kimdir, kızına ne oldu? Milli güreşçi Oktay Köksal kaç yaşında ve nereli?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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