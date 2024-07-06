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Survivor'daki en büyük pişmanlığı ne? Nefise Karatay "Adım satıcıya çıktı" deyip anlattı

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Geçtiğimiz sene şampiyon olduğu Survivor'da bu yıl da All Star kadrosunda mücadele eden Nefise Karatay, Haberler.com stüdyosuna konuk oldu. Yarışmadaki en büyük pişmanlığından bahseden Karatay "Merve Aydın'a oyun sattığımı düşündüler. Adım satıcıya çıktı ama o an öyle yapmak istedim. Biraz pişmanım biraz değilim" dedi.

Survivor 2021 şampiyonu Nefise Karatay, Haberler.com stüdyosunda Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı. Bu sene de Survivor All Star kadrosunda mücadele eden Nefise, yarışmadaki pişmanlığından bahsetti.

"TEK PİŞMAN OLDUĞUM ŞEY MERVE İLE OYUNUM"

"Yarışmada pişman olduğun bir şey var mı? sorusunu yanıtlayan eski şampiyon "Evet, Merve abla ile oyunumla ilgili çok fazla eleştiri aldım. 'Merve'ye oyun sattı' dediler. onun içeriği aslında öyle değil ama oturup da insanlara açıklama yapma gereği duymuyorum. Beni bilen biliyor. O konudan biraz pişmanım ama bir yandan da pişman değilim. Sonuçta beni ya da çevremi etkileyecek bir şey. Çevremin zarar görebileceğin, hesap edemedim. Bu benim kendi düşünce ve fikrimle yaptığım bir şeydi. 'Satıcı' diye yorumlar alıyorum. Tek bundan dolayı pişman olabilirim. Geçen sene gördüğüm kötü yorumları kafamı takardım ama bu sene hiç takmıyorum. Kimsenin benimle ilgili fikirlerini merak etmiyorum. Haklı bulduğum insanlar da var ama diğerlerini umursamıyorum. Bu yıl daha da olgunlaştığımı hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Survivor'daki en büyük pişmanlığı ne? Nefise Karatay 'Adım satıcıya çıktı' deyip anlattı

"TUVALETİMİZİ YAPTIĞIMIZ YERDEN TARANTULA ÇIKIYORDU"

Survivor'a katılmadan önce yemek verildiğini ve yatağın olduğunu düşünüyordum ama adaya gittiğimde sadece s u vardı. Gerçekten yerde yatıyorsun ve yemek vermiyorlar. Bu verdiğin kilolardan da anlaşılıyor. Kadınlar regl olamadığı için şişiyor ama erkekler de o zayıflama daha çok belli. Tuvaletimizi de insanın olmadığı her yerde yapıyorduk ama sürekli kertenkele ve tarantula çıkıyordu" dedi.

Survivor'daki en büyük pişmanlığı ne? Nefise Karatay 'Adım satıcıya çıktı' deyip anlattı

MERVE NE NEFİSE ARASINDAKİ OYUNDA NE OLMUŞTU?

Nefise, Survivor'da mücadele ettiği dönemde bir oyunda Merve ile karşı karşıya gelmişti. Her zaman performansıyla alkış toplayan Nefise'nin Merve'yle oynarken yavaş hareket etmesi ve atış yapmaması şike söylentilerini gündeme getirmişti. Merve'nin oyunu kazanmasıyla Nefise için "Oyunu bilerek sattı" yorumu yapılmıştı.

Survivor'daki en büyük pişmanlığı ne? Nefise Karatay 'Adım satıcıya çıktı' deyip anlattı

Survivor'daki en büyük pişmanlığı ne? Nefise Karatay 'Adım satıcıya çıktı' deyip anlattı

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Televizyon

Nefise Karatay Merve Aydın Star Televizyon Magazin Haberler

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